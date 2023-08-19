Рецепты Яблочный пирог на Спаса: старинный рецепт, как готовили наши предки По Admin - 19 августа, 2023 0 58 Facebook Twitter Pinterest WhatsApp Чтобы отпраздновать Спаса как следует, предлагаем приготовить старинный рецепт яблочного пирога, точно понравившегося каждому. ВКУСНЫЕ РЕЦЕПТЫ Рецепт этого пирога подойдет абсолютно ко всем фруктам или ягодам: можно использовать в качестве яблок, таких слив или персиков. Однако вкуснее всего будет обычно с кислыми яблоками. Читайте также Сочный куриный фарш с любимыми овощами: готовим запеканку по простому рецепту Рецепт яблочного пирога Время: 60 минут Порции: 6 Ингредиенты: – 125 граммов мягкого масла; – 120 граммов сахара; – 2 куриных яйца; – 80 граммов сметаны; – 220 граммов муки; – 8 граммов разрыхлителя для теста; – щепотка соли; – яблоки. Приготовление: Масло взбиваем с сахаром и солью, добавляем сахар постепенно. Добавляем яйца по одному и сметану. В конце высыпаем муку и разрыхлитель. Выкладываем тесто в форму и украшаем нарезанными ломтиками яблок. Сверху немного присыпаем сахаром. Выпекаем пирог в разогретой до 180 градусов духовке 35 – 45 минут. По желанию пирог можно дополнительно посыпать сахарной пудрой после охлаждения. Приятного аппетита! Понравился рецепт? Попытайтесь также приготовить домашние круассаны по нашему рецепту. На Перекоп.инфо можно прочитать про:Возвращаемся в детство: рецепт трубочек с белковым кремомСъедят даже крохи: что приготовить из куриного филе – подборка из трех блюдЗакрываем сезон клубники – рецепт домашней выпечки к чаюБыстро и просто. Как приготовить крамбл с ревенем и клубникойОригинальное сочетание с нетипичной заправкой: салат из зеленых помидоров