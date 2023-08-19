Яблочный пирог на Спаса: старинный рецепт, как готовили наши предки

По
Admin
-
0
58

Чтобы отпраздновать Спаса как следует, предлагаем приготовить старинный рецепт яблочного пирога, точно понравившегося каждому.

ВКУСНЫЕ РЕЦЕПТЫ

Рецепт этого пирога подойдет абсолютно ко всем фруктам или ягодам: можно использовать в качестве яблок, таких слив или персиков. Однако вкуснее всего будет обычно с кислыми яблоками.

Читайте также Сочный куриный фарш с любимыми овощами: готовим запеканку по простому рецепту

Рецепт яблочного пирога

  • Время: 60 минут
  • Порции: 6

Ингредиенты:
– 125 граммов мягкого масла;
– 120 граммов сахара;
– 2 куриных яйца;
– 80 граммов сметаны;
– 220 граммов муки;
– 8 граммов разрыхлителя для теста;
– щепотка соли;
– яблоки.

Приготовление:

  • Масло взбиваем с сахаром и солью, добавляем сахар постепенно.
  • Добавляем яйца по одному и сметану. В конце высыпаем муку и разрыхлитель.
  • Выкладываем тесто в форму и украшаем нарезанными ломтиками яблок.
  • Сверху немного присыпаем сахаром.
  • Выпекаем пирог в разогретой до 180 градусов духовке 35 – 45 минут. По желанию пирог можно дополнительно посыпать сахарной пудрой после охлаждения.

Приятного аппетита!

Понравился рецепт? Попытайтесь также приготовить домашние круассаны по нашему рецепту.

На Перекоп.инфо можно прочитать про:

СХОЖИЕ СТАТЬИБОЛЬШЕ ОТ АВТОРА