Яблочный пирог «Роза»: красивая выпечка

Пышный яблочный пирог «Роза» — это не десерт, а настоящий цветок: очень нежный и до безумия красивый! Чтобы приготовить его в домашних условиях, нужны такие же простые ингредиенты, как и для выпекания шарлотки. Только это сладкое блюдо имеет невероятно эффектный вид.

Секрет успеха такого фруктового пирога состоит в аккуратной выкладке яблочных долек. Их необходимо расставить по кругу, формируя тем самым будущую «розу». Чтобы выпечка получилась очень красивой, советуем нарезать очень тонкие фруктовые дольки (они не должны быть грубыми).

Как приготовить красивый яблочный пирог «Роза»

У вас обязательно выйдет пышный пирог, если вы сможете хорошенько взбить яйца с сахаром и солью. Это первый этап приготовления теста. Он очень важен. Добейтесь от яичной массы пышности и только потом переходите к следующему шагу.

Ингредиенты

Яблоко4 шт. Лимонный сок1 ст. л. Сахар220 г Ванильный сахар10 г Пшеничная мука250 г Разрыхлитель10 г Яйцо3 шт. Сметана150 г Соль1 щеп. Подсолнечное масло80 г

Приготовление

Очищаем 2 яблока от кожуры. Удаляем сердцевину. Нарезаем фрукты небольшим кубиком. Помещаем яблоки в миску. Поливаем их лимонным соком для предотвращения потемнения. Хорошенько перемешиваем. Готовим тесто. В глубокую емкость вбиваем яйца. Добавляем соль и 200 г сахара. Тщательно всё взбиваем до пышности при помощи венчика или миксера.В яичную смесь добавляем сметану высокой жирности. Снова хорошенько перемешиваем. Всыпаем ванильный сахар и вливаем подсолнечное масло. Тщательно всё перемешиваем.Добавляем в полученную массу просеянную пшеничную муку и разрыхлитель. Перемешиваем всё до однородной массы, по консистенции напоминающей густую сметану. Добавляем в тесто яблоки, нарезанные кубиком. Хорошенько перемешиваем. Дно формы для выпекания застилаем пергаментом. Ее бока и пекарскую бумагу смазываем маслом. Выкладываем тесто в форму. Аккуратно его ровняем.Оставшиеся яблоки тщательно промываем. Разрезаем их пополам. Удаляем сердцевинку. Нарезаем фрукты очень тонкими дольками. Украшаем ими верх пирога по кругу, слегка вдавливая яблоки в тесто. Дольки должны заходить немного друг за друга. Посыпаем пирог небольшим количеством сахара для карамельной корочки. Отправляем его в разогретую до 180 градусов духовку на 50–60 минут. Готово!

Для пирога советуем выбирать плотные яблоки, которые имеют кислинку. В этом случае выпечка будет обладать просто восхитительным вкусом. Ведь легкая фруктовая кислинка отлично сочетается со сладостью нежного теста.