Если тебе успела поднадоесть классическая шарлотка, представляем твоему вниманию роскошный яблочный пирог с суфле. Это изумительно вкусная выпечка, от умопомрачительного аромата которой голова может пойти кругом.

Состоит такой аппетитный пирог из рассыпчатого теста, сочной яблочной прослойки и удивительно нежного крема. Сочетание этих трех составляющих неимоверно удачное. Тяжело представить себе лучшую комбинацию.

Как приготовить яблочный пирог с суфле

Фишка этой фантастической выпечки в воздушном креме, для приготовления которого нужны самые обычные ингредиенты. Важно лишь тщательно взбить яичные белки до крепких пиков, и считай, что полдела сделано. Сделать это можно даже без миксера. Вы получите пышную пену и с помощью обычного венчика.

Ингредиенты

Яйцо2 шт. Сахар120 г Разрыхлитель1 ч. л. Ванильный сахар1 ч. л. Пшеничная мука250 г Сливочное масло90 г Соль1 щеп. Яблоко500 г Лимонный сок3 ст. л. Сметана400 г Кукурузный крахмал30 г

Приготовление

Соедините пшеничную муку с разрыхлителем и солью. Добавьте нарезанное небольшими кусочками охлажденное сливочное масло. Перетрите всё в крошку. Отделите от нее треть. Поместите меньшую часть крошки в пакет и отправьте в морозилку на 15 минут.Отделите белки от желтков. Добавьте к желткам 40 г сахара. Тщательно перемешайте. Влейте яичную смесь к пшеничной крошке. Хорошенько всё перемешайте до однородности. Застелите форму для выпечки пекарской бумагой. Выложите в нее большую часть теста, формируя бортики. Отправьте форму в холодильник на 20 минут.Приготовьте фруктовую начинку. Промойте яблоки. Удалите семена и нарежьте фрукты кубиками. Добавьте к яблокам лимонный сок. Хорошенько перемешайте.Выложите яблоки на сковороду. Добавьте к ним 40 г сахара. Хорошенько всё перемешайте. Тушите фрукты на небольшом огне в течение 10 минут, активно помешивая. Приготовьте крем-суфле. В глубокой емкости соедините яичные белки с 40 г обычного и 1 ч. л. ванильного сахара. Взбейте до устойчивых пиков. Добавьте сметану и кукурузный крахмал. Взбейте всё до пышной однородной массы.В форму с тестом выложите остывшие яблоки, равномерно их распределяя. Сверху поместите крем-суфле, ровняя его лопаткой. Присыпьте пшеничной крошкой верх пирога. Отправьте форму в разогретую до 170 градусов духовку на 40–45 минут. Готово!

Как только вы достанете пирог из духовки, его пышность может поразить. По истечении нескольких минут, когда верхушка немного остынет, выпечка осядет. Несмотря на это, десерт не потеряет свою воздушную текстуру.