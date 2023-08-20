Описание приготовления:

Ягоды для пирога можно взять любые, но если они очень сочные, присыпьте ягоды сверху кукурузным крахмалом. Если любите более сладкие пироги, посыпьте его после остывания сахарной пудрой. Это отличный вариант к чаю, кофе или с молоком.

Основной ингредиент: Ягоды / Молочные продукты / Сыр / Маскарпоне Блюдо: Выпечка / Пироги / Сладкое

Состав / Ингредиенты:

Мука 1 Стакан

Масло сливочное 50 Грамм

Соль 1 Щепотка

Сахар 130 Грамм (30 грамм — в тесто, 100 грамм — в начинку)

Разрыхлитель 1/2 Чайных ложки

Ванильный сахар 10 Грамм

Ягоды 400 Грамм

Маскарпоне 250 Грамм

Сметана 100 Грамм (высокой жирности)

Яйцo 2 Штуки (1 шт. — в тесто, 1 шт. — в начинку)

Крахмал картофельный 2 Ст. ложки (или кукурузный)

Количество порций 6

Калорийность

244 ккал

Калорийность

4 г

Белки

14 г

Жиры

27 г

Углеводы

Пищевая ценность на 100г.

Как приготовить «Ягодный пирог с маскарпоне»

Подготовьте все необходимые ингредиенты для приготовления пирога с маскарпоне и ягодами. Ягоды переберите, сполосните и обсушите. Сливочное масло достаньте заранее, чтобы стало мягким.

Яйца разбейте в миску, добавьте мягкое масло, сахар и щепотку соли. Взбейте до однородности. Муку смешайте с разрыхлителем и ванильным сахаром, всыпьте в миску.

Быстро замесите мягкое тесто. Уберите в холодильник на 30 минут.

Тесто раскатайте в круг и выложите в форму диаметром 18 сантиметров, сделав до верха бортики. Наколите вилкой тесто в основании.

В миску выложите маскарпоне, сметану, сахар и разбейте яйцо. Все хорошо взбейте до однородности.

Добавьте в массу крахмал и еще раз взбейте.

Вылейте массу из маскарпоне в форму с тестом, сверху распределите ягоды. У меня земляника, малина и голубика.

Форму с пирогом поставьте в горячую духовку и выпекайте при температуре 180 градусов в течение 40-45 минут. Тесто должно стать румяным, а начинка должна уплотниться и перестать трястись. Готовый пирог достаньте из духовки и дайте полностью остыть, достаньте из формы.

Приятного аппетита!