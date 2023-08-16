Описание приготовления:

Обязательно попробуйте яичницу по-турецки, если вы любите вымакивать соус хлебным мякишем. По желанию добавьте измельченную пряную зелень, зеленый лук, чеснок, кинзу и т.д. Традиционно подают такое блюдо в сковороде с пылу, с жару!

Назначение: На завтрак Основной ингредиент: Овощи / Помидор / Яйца Блюдо: Горячие блюда / Яичница География кухни: Турецкая / Восточная

Состав / Ингредиенты:

Яйцo 3 Штуки

Помидор 4 Штуки

Перец болгарский 1 Штука

Лук репчатый 1 Штука

Чеснок 1 Зубчик

Масло растительное 40 Миллилитров

Соль 2 Щепотки

Перец черный 1 Щепотка

Петрушка 5 Грамм (пару веточек)

Количество порций 2

Калорийность

77 ккал

Калорийность

3 г

Белки

6 г

Жиры

3 г

Углеводы

Пищевая ценность на 100г.

Как приготовить «Яичница по-турецки с помидорами»

Подготовьте указанные ингредиенты. Если не любите болгарский перец, то его можно исключить из списка ингредиентов.

Лук и чеснок очистите от кожуры, промойте. Нарежьте луковицу мелкими кубиками, а чеснок — мелко порубите. Обжарьте на сковороде в растительном масле примерно 3 минуты до легкой румяности на умеренном нагреве.

Промойте помидоры и болгарский перец. Перец очистите от семян и нарежьте овощи мелкими кубиками. Добавьте в сковороду. Посолите и поперчите, перемешайте.

Тушите все содержимое примерно 5-8 минут, пока помидоры не отдадут весь свой сок.

Затем сделайте небольшие лунки в соусе и вбейте в них куриные яйца. По желанию их можно присыпать различными специями и пряностями. Протомите на умеренном нагреве яичницу примерно 5-6 минут, пока белки не схватятся.

Красочную яичницу сразу же подайте к столу и не забудьте про свежую выпечку!