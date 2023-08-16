Описание приготовления:
Обязательно попробуйте яичницу по-турецки, если вы любите вымакивать соус хлебным мякишем. По желанию добавьте измельченную пряную зелень, зеленый лук, чеснок, кинзу и т.д. Традиционно подают такое блюдо в сковороде с пылу, с жару!
Назначение: На завтрак Основной ингредиент: Овощи / Помидор / Яйца Блюдо: Горячие блюда / Яичница География кухни: Турецкая / Восточная
Состав / Ингредиенты:
- Яйцo 3 Штуки
- Помидор 4 Штуки
- Перец болгарский 1 Штука
- Лук репчатый 1 Штука
- Чеснок 1 Зубчик
- Масло растительное 40 Миллилитров
- Соль 2 Щепотки
- Перец черный 1 Щепотка
- Петрушка 5 Грамм (пару веточек)
Количество порций 2
Калорийность
77 ккал
Калорийность
3 г
Белки
6 г
Жиры
3 г
Углеводы
Пищевая ценность на 100г.
Как приготовить «Яичница по-турецки с помидорами»
Подготовьте указанные ингредиенты. Если не любите болгарский перец, то его можно исключить из списка ингредиентов.
Лук и чеснок очистите от кожуры, промойте. Нарежьте луковицу мелкими кубиками, а чеснок — мелко порубите. Обжарьте на сковороде в растительном масле примерно 3 минуты до легкой румяности на умеренном нагреве.
Промойте помидоры и болгарский перец. Перец очистите от семян и нарежьте овощи мелкими кубиками. Добавьте в сковороду. Посолите и поперчите, перемешайте.
Тушите все содержимое примерно 5-8 минут, пока помидоры не отдадут весь свой сок.
Затем сделайте небольшие лунки в соусе и вбейте в них куриные яйца. По желанию их можно присыпать различными специями и пряностями. Протомите на умеренном нагреве яичницу примерно 5-6 минут, пока белки не схватятся.
Красочную яичницу сразу же подайте к столу и не забудьте про свежую выпечку!