Описание приготовления:
Думаю, что яичницу смогут приготовить все, даже не очень опытные кулинары. Так что особых секретов здесь нет. Но все-таки и этому нужно учиться. Так что всем удачи!
Назначение: На завтрак Основной ингредиент: Яйца Блюдо: Горячие блюда / Яичница
Состав / Ингредиенты:
- Яйца 3 Штуки
- Бекон 60 Грамм
- Сыр твердый 50 Грамм
- Подсолнечное масло 1 Ст. ложка
- Соль По вкусу
- Перец черный молотый По вкусу
Количество порций 1
Калорийность
289 ккал
Калорийность
17 г
Белки
24 г
Жиры
1 г
Углеводы
Пищевая ценность на 100г.
Как приготовить «Яичница с беконом и сыром»
Подготовьте ингредиенты для приготовления яичницы.
Бекон нарежьте небольшими кусочками и выложите в горячую сковороду.
Жарьте 1-2 минуты.
Налейте в сковороду немного подсолнечного масла и разбейте яйца. Посолите, поперчите по вкусу.
Жарьте яйца с беконом на небольшом огне до готовности 3-4 минуты.
В конце приготовления посыпьте тертым сыром.
Яичница с беконом и сыром готова. Посыпьте её зеленью и подавайте к столу в горячем виде.