Описание приготовления:

Думаю, что яичницу смогут приготовить все, даже не очень опытные кулинары. Так что особых секретов здесь нет. Но все-таки и этому нужно учиться. Так что всем удачи!

Назначение: На завтрак Основной ингредиент: Яйца Блюдо: Горячие блюда / Яичница

Состав / Ингредиенты:

Яйца 3 Штуки

Бекон 60 Грамм

Сыр твердый 50 Грамм

Подсолнечное масло 1 Ст. ложка

Соль По вкусу

Перец черный молотый По вкусу

Количество порций 1

Калорийность

289 ккал

Калорийность

17 г

Белки

24 г

Жиры

1 г

Углеводы

Пищевая ценность на 100г.

Как приготовить «Яичница с беконом и сыром»

Подготовьте ингредиенты для приготовления яичницы.

Бекон нарежьте небольшими кусочками и выложите в горячую сковороду.

Жарьте 1-2 минуты.

Налейте в сковороду немного подсолнечного масла и разбейте яйца. Посолите, поперчите по вкусу.

Жарьте яйца с беконом на небольшом огне до готовности 3-4 минуты.

В конце приготовления посыпьте тертым сыром.

Яичница с беконом и сыром готова. Посыпьте её зеленью и подавайте к столу в горячем виде.