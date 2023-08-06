Яичница с беконом и сыром

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Описание приготовления:

Думаю, что яичницу смогут приготовить все, даже не очень опытные кулинары. Так что особых секретов здесь нет. Но все-таки и этому нужно учиться. Так что всем удачи!
Назначение: На завтрак Основной ингредиент: Яйца Блюдо: Горячие блюда / Яичница

Состав / Ингредиенты:

  • Яйца 3 Штуки
  • Бекон 60 Грамм
  • Сыр твердый 50 Грамм
  • Подсолнечное масло 1 Ст. ложка
  • Соль По вкусу
  • Перец черный молотый По вкусу

Количество порций 1

Калорийность

289 ккал

Калорийность

17 г

Белки

24 г

Жиры

1 г

Углеводы

Пищевая ценность на 100г.

Как приготовить «Яичница с беконом и сыром»

Яичница с беконом и сыром

Подготовьте ингредиенты для приготовления яичницы.

Яичница с беконом и сыром

Бекон нарежьте небольшими кусочками и выложите в горячую сковороду.

Яичница с беконом и сыром

Жарьте 1-2 минуты.

Яичница с беконом и сыром

Налейте в сковороду немного подсолнечного масла и разбейте яйца. Посолите, поперчите по вкусу.

Яичница с беконом и сыром

Жарьте яйца с беконом на небольшом огне до готовности 3-4 минуты.

Яичница с беконом и сыром

В конце приготовления посыпьте тертым сыром.

Яичница с беконом и сыром

Яичница с беконом и сыром готова. Посыпьте её зеленью и подавайте к столу в горячем виде.

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