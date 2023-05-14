Описание приготовления:

Никакой жидкости (вода, молоко, кефир) для этого теста не требуется. Тесто готовится на основе яиц и в итоге получается невероятно воздушная и нежная выпечка. Замешивается тесто просто, основное время уйдёт на расстойку. Приготовить из него можно булочки, пирожки, рулеты, открытые или закрытые пироги, а так же использовать для лепёшек или как основу для пиццы. Любая выпечка из яичного теста получится не только вкусная, но и красивая, пышная и румяная. Обязательно попробуйте!

Основной ингредиент: Мука / Яйца

Блюдо: Выпечка

Состав / Ингредиенты:

Мука 300-400 Грамм

Яйцо 4 Штуки

Сахар 30 Грамм

Растительное масло 2,5 Ст. ложки

Дрожжи сухие 2 Чайных ложки

Количество порций 10

Калорийность

301 ккал

Калорийность

10 г

Белки

9 г

Жиры

44 г

Углеводы

Пищевая ценность на 100г.

Как приготовить «Яичное тесто»

Подготовьте все ингредиенты.

Соедините 300 граммов муки, сахар и дрожжи. Перемешайте.

Добавьте яйца.

Перемешайте и добавьте растительное масло.

Замесите мягкое тесто, в процессе если необходимо, подсыпая ещё необходимое количество муки. Тесто получится немного липкое. Соберите его в шар, смажьте растительным маслом, накройте и оставьте в тёплом месте на 1,5-2 часа.

Тесто увеличится почти в два раза.

Яичное тесто готово. Перед работой вымешайте его ещё раз, а когда сформируете из него изделия, оставьте их для расстойки ещё на полчаса. Удачной вам выпечки!