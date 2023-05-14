Описание приготовления:
Никакой жидкости (вода, молоко, кефир) для этого теста не требуется. Тесто готовится на основе яиц и в итоге получается невероятно воздушная и нежная выпечка. Замешивается тесто просто, основное время уйдёт на расстойку. Приготовить из него можно булочки, пирожки, рулеты, открытые или закрытые пироги, а так же использовать для лепёшек или как основу для пиццы. Любая выпечка из яичного теста получится не только вкусная, но и красивая, пышная и румяная. Обязательно попробуйте!
Основной ингредиент: Мука / Яйца
Блюдо: Выпечка
Состав / Ингредиенты:
- Мука 300-400 Грамм
- Яйцо 4 Штуки
- Сахар 30 Грамм
- Растительное масло 2,5 Ст. ложки
- Дрожжи сухие 2 Чайных ложки
Количество порций 10
Калорийность
301 ккал
Калорийность
10 г
Белки
9 г
Жиры
44 г
Углеводы
Пищевая ценность на 100г.
Как приготовить «Яичное тесто»
Подготовьте все ингредиенты.
Соедините 300 граммов муки, сахар и дрожжи. Перемешайте.
Добавьте яйца.
Перемешайте и добавьте растительное масло.
Замесите мягкое тесто, в процессе если необходимо, подсыпая ещё необходимое количество муки. Тесто получится немного липкое. Соберите его в шар, смажьте растительным маслом, накройте и оставьте в тёплом месте на 1,5-2 часа.
Тесто увеличится почти в два раза.
Яичное тесто готово. Перед работой вымешайте его ещё раз, а когда сформируете из него изделия, оставьте их для расстойки ещё на полчаса. Удачной вам выпечки!