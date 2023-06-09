Яйцо синеет после варки и неприятно пахнет: опасно ли это и какая может быть причина

Иногда случается, что сваренное вкрутую яйцо имеет неприятный запах и имеет синий цвет возле желтка. Причина не в качестве яйца – вероятно вы просто неправильно его сварили.

Часто можно встретить случаи, когда хозяйки варят яйца «на глаз». Это ошибка, которую лучше избегать, ведь результат будет далек от того, что вы ожидали.

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Почему нельзя слишком долго варить яйцо

Иногда бывает, что вареное яйцо в результате имеет не очень приятный запах. Кроме того, вокруг желтка появляются серо-синие пятна. Качество продукта здесь ни при чем – в этом виноваты вы.

Точнее, виновником является слишком долгое кипячение яйца. В этом случае происходит химическая реакция между серой и железом, которая все портит.

Рекомендуемое время варки яйца никогда не должно превышать 10 минут. Есть «испорченные» яйца можно, никакого вреда для организма они не будут нести.

Вместе с тем удовольствие от употребления яйца, у которого неприятный запах, тоже вряд ли станет незабываемым удовольствием. Поэтому даже опытнейших хозяек призывают измерять время варки яиц и помнить, что время нужно считать с момента закипания воды. Класть яйца лучше в воду комнатной температуры, чтобы избежать их растрескивания.