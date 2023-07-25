Описание приготовления:

Якисоба — блюдо Японии и всем любителям их кухни оно очень понравится. При желании свинину можно заменить на другой вид мяса, но тогда учтите, что время будет другое. Если хотите, овощей можно добавить больше. Подавать блюдо лучше всего сразу после приготовления.

Назначение: На обед / На ужин Основной ингредиент: Лапша Блюдо: Горячие блюда География кухни: Японская / Азиатская

Состав / Ингредиенты:

Лапша гречневая 100 Грамм

Свинина 200 Грамм

Перец болгарский 1 Штука

Морковь 1 Штука

Лук репчатый 1 Штука

Соус соевый 4 Ст. ложки

Чеснок 2 Зубчика

Сахар 1 Чайная ложка

Масло растительное 1 Чайная ложка (без запаха)

Соль По вкусу

Зелень По вкусу

Количество порций 2

Калорийность

158 ккал

Калорийность

8 г

Белки

7 г

Жиры

16 г

Углеводы

Пищевая ценность на 100г.

Как приготовить «Якисоба»

Подготовьте все необходимые ингредиенты для приготовления якисобы.

В кастрюлю налейте полтора литра воды, посолите и доведите до кипения. Опустите гречневую лапшу одной стороной в кипяток и варите в течение 8 минут. Лапша сама опустится в кастрюлю по мере размягчения. Лапша должна быть сварена, но остаться плотной. Откиньте лапшу на сито и дайте воде полностью стечь.

Свинину порежьте тонкой соломкой, выложите в миску, добавьте половину соевого соуса и мелко нарезанный чеснок. Все перемешайте и оставьте для маринования на 20 минут.

В сковороду налейте немного растительного масла и разогрейте. Выложите в сковороду мясо вместе с маринадом и обжаривайте все в течение 5 минут.

В сковороду добавьте порезанный репчатый лук и морковь порезанную соломкой. Обжаривайте все на среднем огне 5 минут.

У болгарского перца удалите плодоножку и семена, порежьте соломкой и добавьте в сковороду. Обжаривайте все еще пять минут.

В сковороду с мясом и овощами добавьте отварную гречневую лапшу.

Оставшийся соус смешайте с сахаром и полейте лапшу с овощами и мясом, перемешайте и тушите все еще 6-7 минут на медленном огне.

Приятного аппетита!