Ялта на следующей неделе перейдет на подачу воды по графику

С 14 декабря для жителей Большой Ялты введут график подачи воды, передает Крыминформ со ссылкой на министра ЖКХ РК Дмитрия Черняева.

Специалисты сообщили о незначительном притоке воды в водохранилища Крыма Он уточнил, что воду будут подавать по три часа утром и вечером из-за минимальных притоков в основные водохранилища, которые питают Большую Ялту.

«По нашему плану, который разработан муниципальным образованием, при приближении к 6 млн кубометров наполнения, мы должны перейти к плановому снижению подачи воды. По плану мероприятий с 14 декабря администрация города планирует приступить к снижению подачи воды», — сообщил он.