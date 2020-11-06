Ялта стала самым популярным городом для отдыха в Крыму

В 2020 на полуострове отдохнуло на 18,9% больше гостей, чем в 2019 году

Фото: Изображение Viktor Levit с сайта Pixabay Ялта стала лидирующим городом Крыма по количеству туристов в этом году. В десятку самых популярных для отдыха крымских мест также попали Феодосия, Евпатория, Алушта, Севастополь, Судак, Алупка, Симферополь, Саки и Оленевка. Топ составили специалисты российского сервиса бронирования отдыха Tvil.ru на основании данных бронирования туристами жилья.

Как ни странно, в этом году отдыхающих на полуострове было на 18,9% больше, чем в 2019 году. Количество бронирований выросло на 25%.

– По сравнению с летним сезоном прошлого года бронирование номеров выросло в Симферополе на 78%, в Оленевке на 59%, а в Севастополе на 44%, – заявили эксперты.

Туристам больше всего нравилось останавливаться в мини-отелях и гостевых домах, проживание в них выбрали 77,86% отдыхающих. Квартиры снимали 14,33% туристов. Дома бронировали 6,49% приезжих, а турбазы выбрали всего 1,32%.

Среднее время путешествия в Крыму у людей занимало от 1,5 до 8 суток. Тратили на проживание люди в среднем от 2 до 3,7 тысяч рублей в сутки. Самое дешевое жилье можно было снять в Симферополе, а самое дорогое – в Ялте.