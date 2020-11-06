Ялта стала самым популярным у туристов городом Крыма

Сюжет Отдых в Крыму: новости, фото и полезные советы

Ялта стала лидером по количеству принятых туристов в курортный сезон 2020 года, передает Крыминформ со ссылкой на Минкурортов РК.

Волченко: 50% туристов вернутся в Крым на отдых в 2021 году В ТОП-5 самых популярных городов полуострова по доле в общем туристическом потоке также вошли Алушта, Евпатория, Судак и Феодосия.

«Максимальные показатели по турпотоку у нас в Ялте – повышенный спрос на регион в данном случае определяют как климатические, так и инфраструктурные возможности – уникальный и более теплый климат по отношению к другим регионам, а также максимальное сосредоточение объектов размещения, объектов развлекательной и ресторанной сферы», – уточнили в сообщении.