Ялта уже преодолела отметку в тысячу младенцев в этом году

Ялта преодолела в этом году отметку в тысячу младенцев. Об этом сообщила глава горадминистрации Янина Павленко в своем Telegram-канале.

В 2021 году первым в Симферополе родился мальчик — Минздрав РК «Есть тысячный ребенок, родившийся в Ялте с начала года. И сразу тысяча первый тоже! От всей души поздравляю двойняшек – Ульяну и Тимофея» – написала она.

Павленко также обратила внимание, что, таким образом, семья, в которой родились двойняшки и до этого подрастал ребенок, превратилась в многодетную.