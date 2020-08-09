Ялтинцу грозит четыре года лишения свободы за организацию наркопритона

Жителю Ялты грозит четыре года лишения свободы за организацию наркопритона, рассказали в пресс-службе МВД по Республике Крым.

По информации полиции, 36-летний ялтинец попал в поле зрения сотрудников городского отдела по контролю за оборотом наркотиков в ходе оперативных мероприятий. Сотрудники полиции установили, что мужчина долгое время систематически предоставлял помещения наркозависимым гражданам для употребления запрещенных веществ. При обыске там нашли приспособления для употребления наркотиков.

Возбуждено уголовное дело по статье «Организация либо содержание притонов или систематическое предоставление помещений для потребления наркотических средств, психотропных веществ и их аналогов». Сообщается, что подозреваемый ранее судим не был, однако привлекался к административной ответственности.