Ялтинец притворился сотрудником ФСБ и вымогал 2,3 млн руб за свою «помощь»

Житель Ялты, изображая из себя сотрудника ФСБ, пытался обманным путем выманить деньги у севастопольца за помощь в решении проблем с законом, передает пресс-служба УФСБ РФ по РК.

Крымчанин обещал за 1,5 млн руб трудоустроить знакомого в органы следствия В сообщении сказано, что подозреваемый 1990 года рождения предложил жителю Севастополя, который был под следствием, «оказать содействие в освобождении от уголовной ответственности». Свои «услуги» мошенник оценил в 2 млн 300 тыс рублей. Он заявил, что средства якобы предназначались для передачи лицам, участвующим в судебном процессе.

«Реальной возможности повлиять на решение об освобождении от уголовной ответственности, мужчина не имел, а денежные средства планировал присвоить себе», — уточнили в пресс-службе.