Ялтинские дворники смогут бесплатно пользоваться общественным транспортом

Бесплатный проезд для дворников станет доступным в ближайшее время. Об этом сообщил глава администрации города Ялта Иван Имгрунт.

Фото из архива «Крымской газеты»

По его информации сейчас идет процесс документального оформления льготного проезда. Данная работа будет завершена в течение месяца.

— Процесс компенсации затрат перевозчикам на льготный проезд требует дополнительного согласования, что несколько затягивает процесс. Однако в течение месяца он будет завершен и наши «маэстро чистоты» смогут воспользоваться обещанным правом бесплатного проезда, — подчеркнул глава администрации и отметил, что это станет возможным лишь при предъявлении соответствующего удостоверения, которые уже начали выдавать МБУ «ДЭУ» и МБУ «Зеленстрой».