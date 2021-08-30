Ялтинские власти помогут пострадавшим от пожара в 120-квартирном жилом доме

Глава администрации Ялты Янина Павленко сообщила, что 70 жителей, чье имущество пострадало в результате пожара в многоквартирном доме, обратились за компенсацией. Такое заявление она сделала на своей странице в соцсети Facebook.

МЧС объявило штормовое предупреждение в Крыму из-за пожарной опасности Напомним, что пожар произошел на улице Кривошты в 120-квартирном жилом доме. Огонь уничтожил около 1000 квадратных метров крыши, где располагалась техническая надстройка. В результате пожара никто не пострадал.

«На сегодня имеем 43 заявления на 70 лиц. В срочном порядке вносим изменения в постановление, которое позволит компенсировать из бюджета муниципального образования жителям дома стеклопакеты, кондиционеры и прочее, чего ранее не было определено. Так сможем оказать большую помощь. Все эти вопросы до конца недели должны быть отрегулированы, чтобы в самое ближайшее время начались выплаты», — сообщила Павленко.