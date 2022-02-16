Ялтинский экономический форум перенесли из-за пандемии в третий раз

Ялтинский форум перенесен с весны на осень — конец сентября –октябрь — из-за коронавируса, сообщают «Известия» со ссылкой на постпреда республики при президенте РФ Георгия Мурадова.

«На осень перенесен форум, но не из-за напряженности вокруг, а из-за пандемии — на весну запланировать не получается, пик заболеваемости пройден, но всё равно она достаточно высокая. Потому решение принято перенести на конец сентября –октябрь», — уточнил политик. На ПМЭФ Республика Крым подписала шесть инвестиционных соглашений

В Крыму постоянно обновляется рекорд по количеству выявленных заболевших. 12 февраля, по данным минздрава Крыма, было зарегистрировано 1 211 случаев.