Ялтинский заповедник судится за свои территории

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Ялтинский горно-лесной заповедник до сих пор в судебном порядке отстаивает свои территории, передает новостной портал ForPost со ссылкой на ФГБУ «Заповедный Крым».

Дело в том, что с 2003 по 2013 года территории Большой Ялты продавались или сдавались в аренду органам местного самоуправления.

«Под раздачу третьим лицам попали и земли Ялтинского заповедника, у которого на тот момент не было государственного акта на право пользования», — сообщает пресс-служба учреждения.

На данный момент руководство подало в суд 47 заявлений на такие участки, по восьми из них вынесен окончательный вердикт в сторону заповедника. С 2019 года ведутся судебные разбирательства по семи другим участкам.