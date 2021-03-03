Ялту вновь перевели на почасовой график подачи воды

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Жители Ялты вновь получают воду по графику. ГУП «Водоканал ЮБК» с 3 марта ввело почасовую подачу потребителям из-за уменьшения запаса в местных источниках, сообщается на официальном сайте предприятия.

«В связи с уменьшением дебита воды местных источников… водоснабжение муниципального образования «Городской округ Ялта» переводится на гарантированную подачу воды по ранее предоставленному графику: с 06:00 до 09:00 и с 18:00 до 21:00», – говорится в сообщении.

Основные водохранилища, питающие большую Ялту – Загорское и Счастливенское, расположены в горах – вода из них поступает в город самотёком. Несмотря на то, что Южный берег является наиболее водопрофицитным районом Крыма, из-за засушливого сезона они обмелели. В январе и феврале в Ялте временно возвращались к круглосуточной подаче, однако теперь полностью перешли на снабжение из альтернативных источников, в том числе водопадов.