Ялту затопило после продолжительных ливней

Вслед за Керчью в ночь на пятницу непогода обрушилась на Ялту. Улицы города превратились в бурлящие реки. Глава администрации Ялты Янина Павленко поделилась на своей странице в Facebook кадрами, на которых видно, как по городу с трудом проезжают машины. Некоторые автомобили и вовсе оказались смыты на обочины. На ряде участков образовалось бурное течение вод.

«Плывём… Объезжаем с замами город…Службы задействованы, но воды очень много…» – прокомментировала Янина Павленко опубликованные видео. Также глава администрации Ялты призвала жителей и гостей города оставаться дома. Напомним, циклон над Крымским полуостровом стал причиной сильных дождей. Больше всего из-за непогоды пострадала Керчь. Там за ночь выпало две месячных нормы осадков. Глава Крыма Сергей Аксёнов подписал указ об объявлении во всей Республике режима