Янина Павленко назначена и.о. главы администрации Ялты

Фото: massandra.su

Экс-директор винзавода «Массандра» возглавила администрацию Ялты. Депутаты Ялтинского городского совета на заседании во вторник временно возложили соответствующие обязанности на Янину Павленко, которая в пятницу оставила пост гендиректора производственно-аграрного объединения «Массандра» и стала первым вице-мэром города-курорта.

Решение поддержали 24 из 26 присутствовавших в зале заседаний депутатов.

«Благодарю за оказанное мне доверие», – заявила после голосования Янина Павленко.

Главными направлениями работы она считает социальные вопросы и жизнеобеспечение населения городского округа. Кроме того, она выразила мнение о необходимости развития виноградарства в Крыму.

Янине Павленко 44 года. С 2005 по 2015 год она была гендиректором завода шампанских вин «Новый Свет», с 2014 года – председатель Совета «Крымского бюро винограда и вина». В февраля 2015 года Павленко возглавляла предприятие «Массандра», которое власти Крыма намерены продать в частные руки на аукционе.