Янина Павленко заняла пост замглавы администрации Ялты

Янина Павленко назначена на должность первого замглавы администрации Ялты. Она приступит к исполнению обязанностей в ближайший понедельник. Об этом Павленко сообщила на странице в соцсети Facebook.

Гендиректор «Массандры» готова поучаствовать в конкурсе за место главы Ялты «Благодарю депутатов Ялтинского горсовета за оказанное мне доверие. С понедельника приступаю к работе. До назначения нового гендиректора предприятия исполнять обязанности будет один из замов», — написала она.

Павленко подчеркнула, что не прощается с коллективом «Массандры».