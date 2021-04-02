Яркий и уютный детский сад появился на Северной стороне Севастополя

Яркий, уютный и современный. Во втором корпусе детского сада №40 на Северной стороне полностью завершён капитальный ремонт. Здание, построенное более 6 десятилетий назад, преобразилось до неузнаваемости и уже распахнуло свои двери перед маленькими севастопольцами. 2 апреля осмотреть обновлённое учреждение приехала директор Департамента образования и науки городского Правительства Елена Богомолова.

Здание на улице Надежды Краевой совсем небольшое, но такое необходимое для маленьких севастопольцев. Построенное в 1957 году, оно в 2018-м вместе с другими садами, принадлежавшими Черноморскому флоту России, перешло введение городского департамента образования и науки.

ЕЛЕНА БОГОМОЛОВА, директор Департамента образования и науки Правительства Севастополя: «Соответственно, все требования изменились. Более того – сейчас мы ремонт уже заканчивали по новым требованиям СанПина, которые были введены с 1 января 2021 года. Уже приёмка сада велась по новым СанПинам. Хотя группы небольшие, при этом, функционально сделали так, чтобы всё необходимое было для детей. Раньше у нас здесь были места на 75 человек, сейчас у нас на 85, всего 3 группы».

Сегодня корпус детского сада встречает своих маленьких воспитанников ухоженными игровыми площадками, обновлёнными группами, яркой мебелью и современными учебными пособиями. Капитальный ремонт здания и близлежащей территории затронул буквально каждый уголок: сад не просто приобрел привлекательный внешний вид, были полностью заменены коммуникации, а также установлены системы пожарной сигнализации и видеонаблюдения.

АННА КАЗАЧУХИНА, заведующая детским садом №40: «До ремонта здесь не было практически ничего. Сейчас полностью игровое оборудование закуплено, закуплен интерактив, то есть всё для развития детей. Обновлено полностью оборудование пищеблока – то, чего не было здесь: параконвектомат, сковороды, обновлённые плиты, заменена полностью вентиляционная система, чего раньше не было».

На время ремонта воспитанникам пришлось «переехать» в первый корпус сада на Радиогорке, в обновлённое здание они вернулись всего 1,5 недели назад. Сегодня здесь располагаются не только 2 основных группы, но и 1 ясельная, а, значит, родители могут водить малышей в детсад, расположенный буквально в соседнем дворе.

АННА КАЗАЧУХИНА, заведующая детским садом №40: «Родители с радостью бежали. Они бежали, когда мы открылись, с шариками, цветами, с улыбками. Больше всех этого момента ждали родители, потому что они живут рядом, им хотелось, чтобы ходил тоже рядом в детский сад, а не куда-то очень далеко водить».

Оценили обновлённые группы и их постоянные посетители – воспитанники детского сада.

ВАЛЕРИЯ, воспитанница детского сада №40: «Мне садик очень нравится, он красивый».

ДАВИД, воспитанник детского сада №40: «Нравится, только немножко».

Благоустроенной территории детского сада не хватает только резинового покрытия на спортивной площадке, которое обещают смонтировать, как только позволит погода. Обновлением учреждения занимался подрядчик из Волгограда. Всего на работы потребовалось 1,5 года – они затянулись из-за пандемии. Ремонт самого здания обошёлся бюджету в 28 миллионов рублей, ещё более 5 миллионов потребовалось на оснащение учреждения.

Екатерина Костенникова, Денис Александрович, «Севинформбюро»