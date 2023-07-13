Яркий рецепт. Как приготовить зеленый карри с курицей

Подавайте с пиалой отварного риса Как-то замечательный шеф Игорь Крамаренко показал мне, как он готовит зеленый тайский карри с курицей. С удовольствием делюсь этим ярким рецептом с вами. Сначала надо приготовить карри пасту.

Смешайте галангал (кусочек до 3 см, можно заменить корнем имбиря), чеснок (1 зубчик), лук шалот (30 г), зеленый перец чили (2 г), лемонграсс (15 г), креветочную пасту (по вкусу), тамариндовую пасту (30 г), пальмовый сахар (10 г), рыбный соус (5 г), сок лайма, семена кинзы и кардамона. В ступке или в блендере перебейте все ингредиенты для пасты так, чтобы образовалось однородное пюре.

Или пропустите этот этап и купите готовую пасту для зеленого карри.

Налейте в сотейник растительное масло (15 г), добавьте кокосовые сливки (200 г) и подождите где-то 5 минут. Перемешивайте, чтобы сливки не подгорели. Добавьте к сливкам карри пасту, перемешайте и проварите ее немного. Со временем добавьте нарезанное на кусочки куриное бедро (150 г).

Добавьте 100 граммов воды, доведите до кипения, добавьте нарезанный кубиком баклажан (80 г), проварите несколько минут. Добавьте кукурузу (50 г).

Через несколько минут блюдо готово. Подавайте карри с пиалой отварного риса (200 г), украсьте кинзой, лаймом и нарезанным чили. Приятного аппетита!