Яркий салат с жареной курицей и овощами

Сегодня редакция «Со Вкусом» хочет поведать вам рецепт вкуснейшего салата из куриного филе. Мясо предварительно жарят в масле и специях, а затем добавляют в блюдо. Вкус жареной пряной курицы делает блюдо очень оригинальным. Для свежести курицу дополняют хрустящими овощами и зеленью, а нежности достигают благодаря вареным яйцам.
Большие листья салата придают готовой закуске немыслимых великолепия и легкости. Главное — подавать салат с жареной курицей сразу после приготовления. Так сохранится яркость и отчетливый вкус всех составляющих. Подобное кушанье отлично подойдет как для легкого семейного обеда, так и для праздничных посиделок.
Салат с жареной курицей и овощами: тонкости приготовления
Рекомендуем каждые 2 см мяса жарить на среднем огне около 6 минут. То бишь если толщина грудки составляет 4 см, то сразу засекайте 12 минут, а если около 5 см — Куриная печень в кляревам понадобится около 15 минут. В том случае, если вы предварительно отбили грудку в тонкий шницель, то и 4 минут будет достаточно! Майонез без проблем можете заменить греческим йогуртом или нежирной сметаной.
Ингредиенты
Куриная грудка500 г Болгарский перец1 шт. Огурцы2 шт. Яйцо4 шт. Листья салата50 г Майонез3 ст. л. Соль по вкусу
Приготовление
- Куриное филе разрежьте вдоль двух пластин, присыпьте специями (карри, черный молотый перец, паприка, чеснок), слегка растирая по мясу. После этого курицу обжарьте на сковороде с двух сторон до готовности.
После жарки мясо остудите и нарежьте полосками. Огурцы разрежьте на две продольные половинки, затем — наискосок пластинками. Болгарский перец в салат идет полосками. Яйца сварите вкрутую, очистите и нарежьте дольками среднего размера. Листья салата промойте, порвите руками на большие куски. Все подготовленные ингредиенты загрузите в емкость, добавьте майонез, присыпьте солью и молотым перцем. По желанию можете добавить немного жареных шампиньонов.
Готовый салат тщательно перемешайте, переложите в тарелку и подайте на стол. Приятного аппетита!
Мясо и овощи — прекрасное сочетание для полноценного приема пищи. Кусочки огурцов и болгарского перца делают этот салат сочным, насыщая его яркими летними красками. Благодаря обжаренным кусочкам куриного филе блюдо получается довольно сытным. Невероятно аппетитная и пикантная закуска! А с рецептом шикарной куриной печени в кляре, можно ознакомиться здесь.