Яркий салат с жареной курицей и овощами

Сегодня редакция «Со Вкусом» хочет поведать вам рецепт вкуснейшего салата из куриного филе. Мясо предварительно жарят в масле и специях, а затем добавляют в блюдо. Вкус жареной пряной курицы делает блюдо очень оригинальным. Для свежести курицу дополняют хрустящими овощами и зеленью, а нежности достигают благодаря вареным яйцам.

Большие листья салата придают готовой закуске немыслимых великолепия и легкости. Главное — подавать салат с жареной курицей сразу после приготовления. Так сохранится яркость и отчетливый вкус всех составляющих. Подобное кушанье отлично подойдет как для легкого семейного обеда, так и для праздничных посиделок.

Салат с жареной курицей и овощами: тонкости приготовления

Рекомендуем каждые 2 см мяса жарить на среднем огне около 6 минут. То бишь если толщина грудки составляет 4 см, то сразу засекайте 12 минут, а если около 5 см — Куриная печень в кляревам понадобится около 15 минут. В том случае, если вы предварительно отбили грудку в тонкий шницель, то и 4 минут будет достаточно! Майонез без проблем можете заменить греческим йогуртом или нежирной сметаной.

Ингредиенты

Куриная грудка500 г Болгарский перец1 шт. Огурцы2 шт. Яйцо4 шт. Листья салата50 г Майонез3 ст. л. Соль по вкусу

Приготовление

Куриное филе разрежьте вдоль двух пластин, присыпьте специями (карри, черный молотый перец, паприка, чеснок), слегка растирая по мясу. После этого курицу обжарьте на сковороде с двух сторон до готовности. После жарки мясо остудите и нарежьте полосками. Огурцы разрежьте на две продольные половинки, затем — наискосок пластинками. Болгарский перец в салат идет полосками. Яйца сварите вкрутую, очистите и нарежьте дольками среднего размера. Листья салата промойте, порвите руками на большие куски. Все подготовленные ингредиенты загрузите в емкость, добавьте майонез, присыпьте солью и молотым перцем. По желанию можете добавить немного жареных шампиньонов. Готовый салат тщательно перемешайте, переложите в тарелку и подайте на стол. Приятного аппетита!

Мясо и овощи — прекрасное сочетание для полноценного приема пищи. Кусочки огурцов и болгарского перца делают этот салат сочным, насыщая его яркими летними красками. Благодаря обжаренным кусочкам куриного филе блюдо получается довольно сытным. Невероятно аппетитная и пикантная закуска! А с рецептом шикарной куриной печени в кляре, можно ознакомиться здесь.