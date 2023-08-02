Рецепты Яркий завтрак гарантирован: рецепт черничных оладий По Admin - 2 августа, 2023 0 34 Facebook Twitter Pinterest WhatsApp Искали интересный вариант оладий к завтраку или на обед? У нас есть рецепт с черникой, который точно придётся по вкусу как взрослым, так и детям. ВКУСНЫЕ РЕЦЕПТЫ Вы можете удивить детей или свою половинку, приготовив что-то вкусное, полезное и еще и поразительное цветом. Оладьи из черники получаются яркими и с легкостью станут украшением любого стола. Читайте также Отдых без лишней мороки: аппетитная курочка с овощами Для вау эффекта полейте оладьи жидким медом или сметаной, посыпьте ягодами и подавайте на стол. Это очень вкусно! Рецепт черничных оладий Время: 30 минут Порции: 2 Ингредиенты для теста: – 100 граммов черники (зимой можно брать замороженные ягоды); – 100 граммов вишни без косточек; – 70 граммов воды; – 35 граммов сахара; – 15 граммов растительного масла без запаха; – 140 граммов муки; – 60 граммов яйца или 20 граммов заменителя яйца. Приготовление: Ягоды размораживаем или берём свежие, добавляем воду и заменитель яиц (или 1 яйцо и в половину меньше воды). Взбиваем до однородной массы. Добавляем в массу сахар, растительное масло, перемешиваем и высыпаем просеянную муку вместе с разрыхлителем. Обжариваем оладьи через металлическое кольцо, чтобы они были красивы. Пролистываем оладьи осторожно и аккуратно – они очень еще нежные. Подаем оладьи и поливаем щедро кокосовым сгущенкой, или медом и с ягодами сверху. Приятного аппетита! Понравился рецепт? Попробуйте также приготовить вкусные и не банальные закуски к пиву. На Перекоп.инфо можно прочитать про:Вкус лета на столе – готовим синабоны с клубникой ко Дню материС вашей грядки в банки: сохраняем маринованные помидоры с чесноком на зимуДаже свекровь попросит рецепт: маринованные помидоры с чесноком – рецепт за 30 минутБыстро и просто. Как приготовить крамбл с ревенем и клубникойРаз-два и готово: элементарный летний торт без выпечки