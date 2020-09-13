Явка на выборах в Севастополе на 10 утра составила 35%

35,19% севастопольцев уже сделали свой выбор, проголосовав за кандидатуры на пост губернатора и претендующих на свободные места в Заксобрании и трёх муниципальных советах.

По данным Севизбиркома, самые активные жители — в Нахимовском районе. Здесь на 10 утра воскресенья (включая два предварительных дня голосования) приняли участие в выборах 42,92% населения. Председатель городской избирательной комиссии отметил, что сельские жители — традиционно голосуют активнее.

Явка в Ленинском районе — прочти 39%. В Балаклавском — чуть больше 37%. Самая низкая явка в самом густонаселенном районе Севастополя, в Гагаринском — 25,54%.

Напомним, что на прошлых выборах губернатора, в 2017 году, общая явка составила 34%.