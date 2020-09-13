Явка на выборах в Севастополе на 12 часов дня составила 38,23%

Явка на выборы в Севастополе на 12:00 составила 125 тысяч 52 избирателя – это 38,23%. Об этом сообщил председатель городской избирательной комиссии Сергей Даниленко. Таким образом, за два часа прирост составил чуть больше 3% от числа избирателей. Самая большая активность – в Нахимовском районе, там проголосовать пришли 46% избирателей, в Ленинском районе – 41,82%, в Балаклавском – 39,59%, в Гагаринском – 28,62%.

В Севизбиркоме пояснили: ввиду технических особенностей комплекс обработки бюллетеней, известные в народе как электронные урны, работают только в заключительный день голосования, 13 сентября. Трехдневные голосования — ещё новинка для нашей страны. Поэтому электронные устройства нужно перепрограммировать для работы в новых условиях. Это сложная задача, которую невозможно выполнить на местах. Такие работы может выполнить только производитель. Возможно, в будущем такое будет сделано, чтобы ускорить подведение итогов.

Сегодня с 8 часов утра все КОИБы успешно работают, пройдя необходимые тестирования.