Язь с картошкой в духовке

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Описание приготовления:

Язь довольно костлявая рыба, поэтому делая разрезы, вы разрезаете мелкие косточки. При желании рыбу можно полить лимонным соком или добавить дольку лимона в брюшко рыбы. Подавайте язя с картошкой в горячем виде, посыпав зеленью или зеленым луком.

Назначение: На обед / На ужин
Основной ингредиент: Рыба и морепродукты / Овощи / Картофель
Блюдо: Горячие блюда / Блюда в фольге

Состав / Ингредиенты:

  • Язь 1 Штука
  • Картофель 5 Штук
  • Сметана 3 Ст. ложки
  • Вода 150 Миллилитров
  • Масло растительное 1 Чайная ложка (без запаха)
  • Чеснок 1 Зубчик
  • Соль По вкусу
  • Перец черный По вкусу

Количество порций 3

Калорийность

87 ккал

Калорийность

3 г

Белки

2 г

Жиры

13 г

Углеводы

Пищевая ценность на 100г.

Как приготовить «Язь с картошкой в духовке»

Язь с картошкой в духовке

Подготовьте все необходимые ингредиенты для приготовления язя с картошкой.

Язь с картошкой в духовке

Язь очистите от чешуи и внутренностей, удалите жабры и промойте. Рыбу посолите и поперчите снаружи и внутри.

Язь с картошкой в духовке

Картофель очистите и порежьте на дольки. Выложите картофель в форму для запекания, полейте растительным маслом, посолите и поперчите.

Язь с картошкой в духовке

Рыбу порежьте поперек с двух сторон на расстоянии одного сантиметра, посолите, поперчите.

Язь с картошкой в духовке

Смешайте сметану, воду и измельченный чеснок. Полейте рыбу и картофель, закройте форму фольгой.

Язь с картошкой в духовке

Поставьте форму с картофелем и язем в горячую духовку и запекайте при температуре 180 градусов в течение 40-50 минут. Уберите фольгу, полейте жидкостью в форме и запекайте еще 10 минут. Достаньте форму с картофелем и рыбой из духовки и подавайте к столу.

Язь с картошкой в духовке

Приятного аппетита!

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