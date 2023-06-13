Описание приготовления:
Язь довольно костлявая рыба, поэтому делая разрезы, вы разрезаете мелкие косточки. При желании рыбу можно полить лимонным соком или добавить дольку лимона в брюшко рыбы. Подавайте язя с картошкой в горячем виде, посыпав зеленью или зеленым луком.
Назначение: На обед / На ужин
Основной ингредиент: Рыба и морепродукты / Овощи / Картофель
Блюдо: Горячие блюда / Блюда в фольге
Состав / Ингредиенты:
- Язь 1 Штука
- Картофель 5 Штук
- Сметана 3 Ст. ложки
- Вода 150 Миллилитров
- Масло растительное 1 Чайная ложка (без запаха)
- Чеснок 1 Зубчик
- Соль По вкусу
- Перец черный По вкусу
Количество порций 3
Калорийность
87 ккал
Калорийность
3 г
Белки
2 г
Жиры
13 г
Углеводы
Пищевая ценность на 100г.
Как приготовить «Язь с картошкой в духовке»
Подготовьте все необходимые ингредиенты для приготовления язя с картошкой.
Язь очистите от чешуи и внутренностей, удалите жабры и промойте. Рыбу посолите и поперчите снаружи и внутри.
Картофель очистите и порежьте на дольки. Выложите картофель в форму для запекания, полейте растительным маслом, посолите и поперчите.
Рыбу порежьте поперек с двух сторон на расстоянии одного сантиметра, посолите, поперчите.
Смешайте сметану, воду и измельченный чеснок. Полейте рыбу и картофель, закройте форму фольгой.
Поставьте форму с картофелем и язем в горячую духовку и запекайте при температуре 180 градусов в течение 40-50 минут. Уберите фольгу, полейте жидкостью в форме и запекайте еще 10 минут. Достаньте форму с картофелем и рыбой из духовки и подавайте к столу.
Приятного аппетита!