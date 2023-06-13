Описание приготовления:

Язь довольно костлявая рыба, поэтому делая разрезы, вы разрезаете мелкие косточки. При желании рыбу можно полить лимонным соком или добавить дольку лимона в брюшко рыбы. Подавайте язя с картошкой в горячем виде, посыпав зеленью или зеленым луком.

Назначение: На обед / На ужин

Основной ингредиент: Рыба и морепродукты / Овощи / Картофель

Блюдо: Горячие блюда / Блюда в фольге

Состав / Ингредиенты:

Язь 1 Штука

Картофель 5 Штук

Сметана 3 Ст. ложки

Вода 150 Миллилитров

Масло растительное 1 Чайная ложка (без запаха)

Чеснок 1 Зубчик

Соль По вкусу

Перец черный По вкусу

Количество порций 3

Калорийность

87 ккал

Калорийность

3 г

Белки

2 г

Жиры

13 г

Углеводы

Пищевая ценность на 100г.

Как приготовить «Язь с картошкой в духовке»

Подготовьте все необходимые ингредиенты для приготовления язя с картошкой.

Язь очистите от чешуи и внутренностей, удалите жабры и промойте. Рыбу посолите и поперчите снаружи и внутри.

Картофель очистите и порежьте на дольки. Выложите картофель в форму для запекания, полейте растительным маслом, посолите и поперчите.

Рыбу порежьте поперек с двух сторон на расстоянии одного сантиметра, посолите, поперчите.

Смешайте сметану, воду и измельченный чеснок. Полейте рыбу и картофель, закройте форму фольгой.

Поставьте форму с картофелем и язем в горячую духовку и запекайте при температуре 180 градусов в течение 40-50 минут. Уберите фольгу, полейте жидкостью в форме и запекайте еще 10 минут. Достаньте форму с картофелем и рыбой из духовки и подавайте к столу.

Приятного аппетита!