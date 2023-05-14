Описание приготовления:

Язя можно подавать горячим с любым гарниром или холодным с овощами и зеленью. При желании в брюшко вместе с черри можно положить веточки зелени или репчатый лук.

Назначение: На обед / На ужин

Основной ингредиент: Рыба и морепродукты

Блюдо: Горячие блюда / Блюда в фольге

Состав / Ингредиенты:

Рыба 1 Штука (язь)

Черри томаты 6 Штук

Чеснок 1 Зубчик

Масло растительное 1 Ст. ложка (без запаха)

Соль По вкусу

Перец черный По вкусу

Базилик По вкусу

Количество порций 2

Калорийность

83 ккал

Калорийность

6 г

Белки

6 г

Жиры

2 г

Углеводы

Пищевая ценность на 100г.

Как приготовить «Язь в духовке»

Подготовьте все необходимые ингредиенты для приготовления язя в духовке.

Рыбу почистите от чешуи, удалите внутренности и жабры. Сполосните тушку и сделайте поперечные надрезы с двух сторон по всей длине.

Противень застелите фольгой для запекания. Рыбу поперчите, посолите, посыпьте сухим базиликом и выложите на противень. Чеснок очистите, порежьте на пластинки и вставьте в разрезы.

Черри разрежьте пополам, несколько долек выложите в брюшко язя, а остальные выложите рядом. Поднимите концы фольги и заверните рыбу.

Запекайте язя в горячей духовке при температуре 180 градусов в течение 30 минут. Разверните фольгу и запекайте еще 10 минут. Язь запеченный в духовке готов.

Приятного аппетита!