Язь в духовке

По
Admin
-
0
36

Описание приготовления:

Язя можно подавать горячим с любым гарниром или холодным с овощами и зеленью. При желании в брюшко вместе с черри можно положить веточки зелени или репчатый лук.

Назначение: На обед / На ужин
Основной ингредиент: Рыба и морепродукты
Блюдо: Горячие блюда / Блюда в фольге

Состав / Ингредиенты:

  • Рыба 1 Штука (язь)
  • Черри томаты 6 Штук
  • Чеснок 1 Зубчик
  • Масло растительное 1 Ст. ложка (без запаха)
  • Соль По вкусу
  • Перец черный По вкусу
  • Базилик По вкусу

Количество порций 2

Калорийность

83 ккал

Калорийность

6 г

Белки

6 г

Жиры

2 г

Углеводы

Пищевая ценность на 100г.

Как приготовить «Язь в духовке»

Язь в духовке

Подготовьте все необходимые ингредиенты для приготовления язя в духовке.

Язь в духовке

Рыбу почистите от чешуи, удалите внутренности и жабры. Сполосните тушку и сделайте поперечные надрезы с двух сторон по всей длине.

Язь в духовке

Противень застелите фольгой для запекания. Рыбу поперчите, посолите, посыпьте сухим базиликом и выложите на противень. Чеснок очистите, порежьте на пластинки и вставьте в разрезы.

Язь в духовке

Черри разрежьте пополам, несколько долек выложите в брюшко язя, а остальные выложите рядом. Поднимите концы фольги и заверните рыбу.

Язь в духовке

Запекайте язя в горячей духовке при температуре 180 градусов в течение 30 минут. Разверните фольгу и запекайте еще 10 минут. Язь запеченный в духовке готов.

Язь в духовке

Приятного аппетита!

На Перекоп.инфо можно прочитать про:

СХОЖИЕ СТАТЬИБОЛЬШЕ ОТ АВТОРА