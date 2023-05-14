Описание приготовления:
Язя можно подавать горячим с любым гарниром или холодным с овощами и зеленью. При желании в брюшко вместе с черри можно положить веточки зелени или репчатый лук.
Назначение: На обед / На ужин
Основной ингредиент: Рыба и морепродукты
Блюдо: Горячие блюда / Блюда в фольге
Состав / Ингредиенты:
- Рыба 1 Штука (язь)
- Черри томаты 6 Штук
- Чеснок 1 Зубчик
- Масло растительное 1 Ст. ложка (без запаха)
- Соль По вкусу
- Перец черный По вкусу
- Базилик По вкусу
Количество порций 2
Калорийность
83 ккал
Калорийность
6 г
Белки
6 г
Жиры
2 г
Углеводы
Пищевая ценность на 100г.
Как приготовить «Язь в духовке»
Подготовьте все необходимые ингредиенты для приготовления язя в духовке.
Рыбу почистите от чешуи, удалите внутренности и жабры. Сполосните тушку и сделайте поперечные надрезы с двух сторон по всей длине.
Противень застелите фольгой для запекания. Рыбу поперчите, посолите, посыпьте сухим базиликом и выложите на противень. Чеснок очистите, порежьте на пластинки и вставьте в разрезы.
Черри разрежьте пополам, несколько долек выложите в брюшко язя, а остальные выложите рядом. Поднимите концы фольги и заверните рыбу.
Запекайте язя в горячей духовке при температуре 180 градусов в течение 30 минут. Разверните фольгу и запекайте еще 10 минут. Язь запеченный в духовке готов.
Приятного аппетита!