Идеальная бриошь. Как испечь булочки для хот-догов и бургеров

— 12 г сухих дрожжей (36 г свежих);
— 110 г яиц;
— 125 г сливочного масла 82,5%;
— 10 г соли.
Муку использовал маннитоба. Готовим!
Сначала в теплое молоко (35 градусов) добавляю 15 г сахара и 70 г муки и сухие дрожжи. Замешиваю венчиком тесто и накрываю его полотенцем. Даю активироваться 20−30 минут — должна подняться пена. Дрожжи обязательно должны быть свежеоткрытые.
Затем добавляю яйца (это 2 больших по весу), остаток муки и замешиваю тесто на средней скорости 1−2 минуты, а затем на меньшей 7 минут.
Когда тесто стало гладким и красивым, добавляю холодные кусочки сливочного масла и вымешиваю до растворения. Оставляю тесто, накрытое полотенцем, подойти.
Теперь делю тесто на кусочки по 100 г, можно и по 90 г и формирую круглые булки для бургера или овальные — для хот-дога. Даю подойти в теплом месте примерно в 3,5 раза. Для этого лучше подойдет духовка и маленький сотейник с кипятком, чтобы было не горячо и влажно.
Смазываю яйцом и выпекаю:
— хот-дог в форме 27/19 см (влезло 6 штук) 15 минут при температуре 185 градусов;
— круглые для бургера по 12−14 минут при температуре 190℃.
Режим верх, низ конвекция. На нижнюю поверхность духовки хорошо ставить сковороду с водой. Достаем — и все готово!
Эти булки такие вкусные, что можно есть и просто так, но с начинкой еще лучше.