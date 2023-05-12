Идеальная бриошь. Как испечь булочки для хот-догов и бургеров

Они такие вкусные, что можно есть и просто так, но с начинкой еще лучше Булка. Просто булка? Нет, идеальная бриош для хот-дога и бургера. Да, я ее сделал по-своему, и получилось прекрасно. Нам понадобится: — 520 г муки; — 240 г молока; — 80 г сахара;

— 12 г сухих дрожжей (36 г свежих);

— 110 г яиц;

— 125 г сливочного масла 82,5%;

— 10 г соли.

Муку использовал маннитоба. Готовим!

Сначала в теплое молоко (35 градусов) добавляю 15 г сахара и 70 г муки и сухие дрожжи. Замешиваю венчиком тесто и накрываю его полотенцем. Даю активироваться 20−30 минут — должна подняться пена. Дрожжи обязательно должны быть свежеоткрытые.

Затем добавляю яйца (это 2 больших по весу), остаток муки и замешиваю тесто на средней скорости 1−2 минуты, а затем на меньшей 7 минут.

Когда тесто стало гладким и красивым, добавляю холодные кусочки сливочного масла и вымешиваю до растворения. Оставляю тесто, накрытое полотенцем, подойти.

Теперь делю тесто на кусочки по 100 г, можно и по 90 г и формирую круглые булки для бургера или овальные — для хот-дога. Даю подойти в теплом месте примерно в 3,5 раза. Для этого лучше подойдет духовка и маленький сотейник с кипятком, чтобы было не горячо и влажно.

Смазываю яйцом и выпекаю:

— хот-дог в форме 27/19 см (влезло 6 штук) 15 минут при температуре 185 градусов;

— круглые для бургера по 12−14 минут при температуре 190℃.

Режим верх, низ конвекция. На нижнюю поверхность духовки хорошо ставить сковороду с водой. Достаем — и все готово!

Эти булки такие вкусные, что можно есть и просто так, но с начинкой еще лучше.