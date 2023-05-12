Рецепты Идеальная булка для хот-дога или бургера – готовим бриош По Admin - 12 мая, 2023 0 27 Facebook Twitter Pinterest WhatsApp Во многих заведениях современной кухни подают привычный нам стрит-фуд с новыми элементами, как хот-дог или бургер в булке бриош. Почему бы и нам не попытаться приготовить это тесто дома! Бриош – рыхлое дрожжевое тесто, из которого готовят почти всю сдобу во французской кухне. Особенностью бриош является ее воздушная структура, особый метод затворения и роста теста. Читайте также Вкусно и полезно: рецепт чечевицы с куриными голеньми по-европейски Во многих французских ресторанах булки бриош подают как комплимент от заведения с ароматным сливочным маслом. Эту практику приняли и некоторые украинские рестораны. Среди них и заведения Владимира Ярославского, украинского шеф-повара и кулинарного эксперта шоу «Мастер Шеф». Повар решил поделиться с читателями проверенным рецептом булки бриош, которая идеально подойдет к бургерам или хот-догам. Рецепт идеальной булки бриош Ингредиенты: – 520 граммов муки; – 240 граммов молока; – 80 граммов сахар; – 12 грамм сухие дрожжи (36 свежих); – 110 граммов яиц; – 125 граммов сливочного масла 82,5%; – 10 граммов соли. Приготовление: К теплому молоку добавляем 15 г сахара и 70 г муки, сухие дрожжи. Замешиваем венчиком тесто и накрываем полотенцем. Оставляем на 30 минут в теплом месте. Добавляем яйца, остаток муки и замешиваем тесто на средней скорости комбайна 1-2 минуты. Далее на малейшей скорости 7 минут. Когда тесто станет гладким, добавляем холодные кубики сливочного масла и вымешиваем его до растворения. Оставляем его под полотенцем подойти. Разделяем тесто по 100 г и формируем булки. Оставляем подойти в теплом месте примерно в 3,5 раза. Для этого лучше подойдет духовка и маленький сотейник с кипятком, чтобы было не горячо и влажно. Смазываем яйцом и выпекаем в режиме верх, низ конвекция: – хот-дог в форме 27/19 см (влезло 6 штук) 15 минут при температуре 185 градусов; – Круглые для бургера по 12 – 14 минут при температуре 190 градусов. На низ духовки хорошо ставить сковороду или сотейник с водой. Приятного аппетита! На Перекоп.инфо можно прочитать про:Рецепт сырной галеты с клубникой – открываем сезон ягодБлюдо, от которого не откажутся принцы Гарри и Уильям – рецептКак приготовить мраморный кекс – рецепт за считанные минутыТри любимых блюда королевской семьи – рецепты Даррена МакгрейдиУжин за 5 минут. Как приготовить стейки дикого лосося с овощами