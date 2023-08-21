Рецепты Идеальная каша без ошибок: нужно ли мыть гречку перед тем, как варить По Admin - 21 августа, 2023 0 71 Facebook Twitter Pinterest WhatsApp Одна из любимых наших каш – гречневая. Однако даже у такого, на первый взгляд, простого продукта есть свои секреты в приготовлении. ПИТАНИЕ Гречка похожа по качествам на семена киноа или чиа. Она известна своими богатыми запасами легкоусвояемого растительного белка, железа, калия, магния, флавоноидов и многих других полезных соединений. Учитывая ее популярность, мы расскажем обязательно ли промывание гречки перед варкой. Читайте также Отдых без лишней мороки: аппетитная курочка с овощами 24 канал подготовил интересные факты о гречневой и научит вас, как правильно ее готовить. Опытные хозяйки понимают важность тщательной промывки крупы перед приготовлением. Гречка при сборе, транспортировке и хранении подвергается загрязнению и пыли, поэтому она нуждается в надлежащей очистке. Отварная гречка. savaskitchen Если этого не сделать, это может серьезно угрожать здоровью, поскольку непромытая крупа может содержать нежелательные остатки, которые можно ненамеренно съесть вместе с кашей. Многие производители предпринимают определенные меры по защите гречихи от вредителей. Однако, если зерно перед употреблением не промыть и не проварить, это может привести к отравлению остатками этих препаратов. Кроме того, необходимость полного исключения фитиновой кислоты служит еще одним убедительным обоснованием промывки гречихи перед варкой. Как правильно промыть гречку высыпьте один стакан крупы в дуршлаг; пять минут промывайте под проточной теплой водой, перемешивая руками; сыпьте в кастрюлю; залейте двумя стаканами воды; поставьте на медленный огонь и накройте крышкой. Перемешивать гречку в процессе варки не стоит, ведь крупа впитает в себя воду и разбухнет самостоятельно. Приятного аппетита! Понравились ли? А вы знаете, зачем переворачивать закрутки – раскрываем главную тайну зимней консервации. На Перекоп.инфо можно прочитать про:Лучше не допускать этих ошибок: не консервируйте так перец, чтобы он не был мягкий или разлезлыйБез мяса и колбас: какие блюда нельзя есть на СпасаПолноценный обед за 30 минут: говяжьи котлеты с карамелизированным луком и картофелемКак вкусно приготовить молодую кукурузу: два рецепта по выборуВы забудете об обычном картофеле: готовим вареники с особой начинкой