Идеальная каша без ошибок: нужно ли мыть гречку перед тем, как варить

Одна из любимых наших каш – гречневая. Однако даже у такого, на первый взгляд, простого продукта есть свои секреты в приготовлении.

ПИТАНИЕ

Гречка похожа по качествам на семена киноа или чиа. Она известна своими богатыми запасами легкоусвояемого растительного белка, железа, калия, магния, флавоноидов и многих других полезных соединений. Учитывая ее популярность, мы расскажем обязательно ли промывание гречки перед варкой.

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24 канал подготовил интересные факты о гречневой и научит вас, как правильно ее готовить.

Опытные хозяйки понимают важность тщательной промывки крупы перед приготовлением. Гречка при сборе, транспортировке и хранении подвергается загрязнению и пыли, поэтому она нуждается в надлежащей очистке.



Отварная гречка. savaskitchen

Если этого не сделать, это может серьезно угрожать здоровью, поскольку непромытая крупа может содержать нежелательные остатки, которые можно ненамеренно съесть вместе с кашей. Многие производители предпринимают определенные меры по защите гречихи от вредителей. Однако, если зерно перед употреблением не промыть и не проварить, это может привести к отравлению остатками этих препаратов.

Кроме того, необходимость полного исключения фитиновой кислоты служит еще одним убедительным обоснованием промывки гречихи перед варкой.

Как правильно промыть гречку

высыпьте один стакан крупы в дуршлаг;

пять минут промывайте под проточной теплой водой, перемешивая руками;

сыпьте в кастрюлю;

залейте двумя стаканами воды;

поставьте на медленный огонь и накройте крышкой.

Перемешивать гречку в процессе варки не стоит, ведь крупа впитает в себя воду и разбухнет самостоятельно.

Приятного аппетита!

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