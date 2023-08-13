Идеальная закуска: рецепт быстрых маринованных помидоров

Это вкуснейшая закуска, которая готовится за считанные минуты.

Если вы любите маринованные помидоры и не хотите ждать слишком долго, чтобы ими полакомиться — этот рецепт для вас. Нарезанные помидоры маринуются с чесноком, свежей зеленью, горчицей в зернах и специях за 30 минут. Это идеальное дополнение к мясным блюдам. Рецепт был опубликован на Youtube-канале Oksana Vision.

Быстрые маринованные помидоры

Ингредиенты:

крупные помидоры — 3 шт;

укроп — 1/2 пучка;

петрушка — 1/2 пучка;

чеснок — 3 зубчика;

горчица в зернах — 1 ст. л.;

уксус яблочный — 2,5 ст. л.;

масло растительное — 3 ст. л.;

сахар — 1/2 ч. л.;

соль — 1/2 ч. л.;

перец черный — 1/3 ч. л.

Зелень измельчите и отложите в мисочку. Пропустите чеснок через пресс и добавьте к зелени. Влейте яблочный уксус и растительное масло.

Добавьте сахар, соль и черный молотый перец. Перемешайте и добавьте горчицу в зернах. Снова все хорошо перемешайте. Это и есть наша смесь, в которой мы будем мариновать наши помидоры.

Три крупных помидора нарежьте кольцами и уложите слоями в удобную миску, каждый слой перекладывая маринадом с зеленью и чесноком.

И так до конца, пока помидоры и смесь для маринада не закончится.

Накройте пищевой пленкой или крышкой и отправьте мариноваться в холодильник на 30 минут. Если у вас есть время, то можно оставить мариноваться дольше.

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