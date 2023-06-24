Идеальная закуска. Рецепт самых вкусных сырных палочек

Такие печенья отлично подойдут к чаю, томатному соку, или для пикника.

Сырное печенье – это всегда вкусно. К тому же оно подходит тем, кто не любит сладкую выпечку. Их можно подавать, как закуску на вечеринке вместе с хамоном и коктейлями вроде Кровавой Мэри, а можно просто взять с собой на пикник, или на работу.

Рецептом вкусного печенья поделилась украинский кулинарный блогер, которая пишет под ником aprilparadise.

Сырные палочки

Ингредиенты:

350 г творога;

2 яйца;

100 г сулугуни;

100 г муки (может понадобиться больше, тесто не должно липнуть к рукам);

0,5 ч. л разрыхлителя;

1 желток;

кунжут.

Сначала смешиваем творог и яйца. Можно это сделать руками, или ложкой, а можно использовать погружной блендер. Затем всыпаем муку и натертый сулугуни. Замешиваем тесто. Оно не должно липнуть к рукам, так что следите за количеством муки.

Затем формируем косички, или просто выкладываем на противень колбаски теста. Напомним, предварительно противень нужно застелить бумагой для выпечки.

Смазываем печенья желтком и посыпаем кунжутом. Можно также посыпать крупной солью, розмарином, или даже натереть сыр сверху – тут выбор за вами.

Печем в духовке, разогретой до 180 градусов, около 20 минут. А потом даем печенью остыть.

Также вы можете приготовить вкусный летний салат с вареным языком и свежими овощами. Он отлично подойдет к таким сырным палочкам.