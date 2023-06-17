Идеально для завтрака. Рецепт клубничных оладий

Сейчас сезон клубники, так что можно радовать себя вкусными блюдами с этой ягодой.

Оладьи – это лучший выбор к завтраку. Их можно быстро приготовить и подавать с джемом, медом, йогуртом, или свежими ягодами и фруктами. А можно сразу приготовить оладьи с клубникой. Главное, взять густой вкусный кефир и выбрать клубнику послаще.

Рецептом вкусных оладушек поделился известный украинский шеф-повар Владимир Ярославский.

Клубничные оладьи

Ингредиенты:

170 г кефира;

80 г клубника;

1 маленькое яйцо;

140 муки;

45 г сахара;

6 г разрыхлитель.

Для соуса:

150 г клубники;

25 г сахара;

капля лимонного сока.

Смешайте в глубокой миске кефир и клубнику. И взбейте блендером до однородной консистенции.

Добавьте сахар и яйцо и перемешайте. Добавьте муку и разрыхлитель. Тесто должно получится по консистенции, как густая сметана.

Нагрейте сковороду и добавьте растительное масло без запаха. Хотя, если взять кокосовое масло, то оладушки приобретут вкусный аромат. Так что, выбор за вами.

Выкладывайте оладушки на сковороду столовой ложкой и обжаривайте с двух сторон. Учтите, они очень быстро готовятся, так что, следите, чтоб не подгорели.

А теперь приготовьте вкусный соус к оладьям. Прогрейте клубнику в сотейнике с лимонным соком и сахаром почти до кипения.

Готовые оладьи полейте горячим клубничным соусом и подавайте. Можно добавить взбитые сливки, или несладкий йогурт. Можно даже добавить мороженое.

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