Идеально к чаю: рецепт малинового тарта

Перед подачей тарт можно слегка посыпать сахарной пудрой.
В сезон малины грех не воспользоваться возможностью и не приготовить десерты с этой ягодой. Она одинаково вкусная как в выпечке, так и в мороженом, желе и даже тортах. Предлагаем вам приготовить малиновый тарт по рецепту из блога «Рецепты каждый день» и порадовать выпечкой себя и своих близких. На его приготовление не уйдет много времени, а к чаю или кофе это будет лучшее угощение.
Малиновый тарт
Ингредиенты:
- малина – 200 гр;
- мука – 150 гр;
- сахар – 150 гр;
- яйца – 2 шт;
- разрыхлитель – 5 гр;
- греческий йогурт – 3 ст. л;
- сливочное масло – 50 гр;
- сливки (23%) –2 ст. л.
Способ приготовления:
Форму, где будет печься тарт, смазыть сливочным маслом и обильно выложить малину.
Далее необходимо подготовить карамель. Для этого к 70 граммам сахара добавить 30 мл воды и сливки, поставить на плиту, довести до кипения, снизить температуру и варить, пока масса не станет коричневого цвета. Мешать карамель ничем, только если чуть потряхивать сотейник.
Вылить карамель на ягоды.
Растопленное масло взбить с оставшимся сахаром. Добавить греческий йогурт и снова взбить. Ввести яйца и взбить, просеять муку, разрыхлитель и щепотку соли, снова взбить.
Готовое тесто вылить на ягоды и отправить в предварительно разогретую до 180 градусов духовку на 40-45 минут. Готовность проверить с помощью деревянной зубочистки.
Готовый пирог немного остудить в форме, накрыть тарелкой и перевернуть. При желании посыпать сахарной пудрой.
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