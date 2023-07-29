Идеально к мясу: рецепт малинового соуса на зиму

Соус, или как его еще называют, чатни, из малины и черного перца, станет идеальным дополнениям к мясным блюдам.

Чатни — это кисло-сладкая приправа из фруктов и овощей, приготовленная в сиропе из уксуса, сахара и трав.

Чатни готовят в Великобритании, но этот соус индийского происхождения. Чатни готовят из манго, из яблок, из лесных ягод.

Он может быть однородным, или с кусочками фруктов, острым, или более мягким. Но это в любом случае вкусно. Чатни обычно подают с отварной курицей, рыбой или мясными блюдами. А теперь и вы можете приготовить этот вкуснейший соус по рецепту, опубликованному на кулинарном сайте Cucchiaio.

Чатни из малины и черного перца

Ингредиенты:

300 г малины;

60 г сахарного песка;

3 столовые ложки малинового уксуса;

1 луковица;

1/2 чайной ложки молотого имбиря;

2 щепотки молотой корицы;

свежемолотый черный перец;

бальзамический уксус, растительное масло.

Нарежьте лук мелкими кубиками и отправьте его томиться в кастрюльку с растительным, а лучше оливковым маслом.

Добавьте малину, коричневый сахар (можно и белый), малиновый уксус, перец, корицу и имбирь. Перемешайте и варите около 10 минут, разминая ягоды ложкой.

Смешайте все ингредиенты с помощью погружного блендера, затем профильтруйте через мелкое сито, чтобы удалить семена и другие примеси. Снова поставьте все на огонь и готовьте, пока чатни не приобретет консистенцию густого варенья.

Выключите огонь, добавьте чайную ложку бальзамического уксуса и переложите чатни в чистую, герметично закрывающуюся стеклянную емкость. Дать полностью остыть. Чатни с малиной и черным перцем можно хранить в холодильнике пару недель. А если положить его в стерилизованные банки – то дольше.

Вы можете приготовить чатни из малины и зимой, если заморозите малину впрок.

Также из ягод и фруктов можно готовить вкусное варенье. Попробуйте ароматное варенье из груш с имбирем.