Идеально к завтраку. Рецепт омлета со шпинатом и брокколи

Это вкусное и полезное блюдо, которое можно приготовить на завтрак или легкий ужин.
Омлет – это идеальное блюдо для завтрака, и его всегда можно разнообразить другими ингредиентами. Например, овощами. И шпинат с брокколи идеально подойдут. Но вы можете выбрать и другой набор ингредиентов. В рецепте указаны ингредиенты для нескольких порций, так что он подойдет для большой семьи, или компании. Фокус расскажет, как его приготовить.
Омлет со шпинатом и брокколи
Ингредиенты:
- 8 яиц;
- 90 г моцареллы;
- 60 г рикотты;
- 70 мл сливок жирностью 10%;
- 100 г брокколи;
- 100 г шпината;
- 1 маленькая луковица;
- 1 зубчик чеснока;
- 2 ч. л. топленого масла;
- соль, свежемолотый черный перец.
Разогрейте духовку до 180 градусов. Моцареллу натрите на крупной терке, или мелко нарежьте. Лук нарежьте мелкими кубиками, чеснок измельчите. Брокколи разберите на мелкие соцветия.
В миске взбейте яйца, сливки и моцареллу. Приправьте солью и перцем.
В сковороде разогрейте масло, добавьте лук и чеснок и готовьте 5 мин, до мягкости. Добавьте шпинат, и приправьте солью и перцем. Вылейте яичную смесь в сковороду, разложите брокколи и кусочки рикотты и отправьте сковороду в духовку.
Запекайте, пока яйца не схватятся, примерно 12 мин.
Ваш омлет со шпинатом и брокколи готов.
Напомним, также из брокколи можно приготовить вкусные овощные котлеты.