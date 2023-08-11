На выпекание пирога уйдет всего 20 минут.

Вкусный и сытный пирог с мясом и картошкой выручит вас в качестве блюда на ужин. Готовится он просто, не требует возни с дрожжами, а картофель и куриный фарш вкупе с румяной выпечкой прекрасно утолят голод. Как приготовить такой пирог, рассказали в кулинарном блоге «Рецепты каждый день».

Пирοг с мясοм и картοшкοй

Ингредиенты:

Для тecта:

яйцо – 2 шт;

кефир – 250 мл;

сοль – 1 ч. л;

сοда – 0, 5 ч. л;

мука – 3,5 ст. л;

маргарин – 250 гр.

Для начинки:

куриный фарш – 300 гр;

картофель – 2 шт;

лук – 2 шт;

сοль, перец – по вкусу.

Способ приготовления:

В глубокую миску просеять муку, туда же добавить яйца и перемешать. Далее ввести маргарин, натерев его на терке. Кефир погасить содой и отправить к остальным ингредиентам. Замесить тесто и поставить его в холодильник на 15 минут.

Через 15 минут тесто разделить пополам. Первый слой раскатать на противень и выложить нарезанный картофель с луком и фаршем. Накрыть его вторым слоем, защипнуть края. Можно смазать верх пирога яйцом, чтобы он был блестящим.

Выпекать в предварительно разогретой до 180 градусов духовке 20 минут.

Ранее Фокус писал, как за 20 минут приготовить вкусный куриный суп.