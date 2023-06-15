Идеальное летнее меню: рецепт андалузского овощного салата

Этот салат из свежих овощей точно придется вам по вкусу.

Андалузский летний салат готовится из свежих овощей и дополняется оригинальной заправкой. Он отлично подойдет к мясу, или рыбе, или же может быть самостоятельным блюдом. К тому же, всегда приятно попробовать что-то новенькое, в этот раз из Испании. Он легкий и свежий. И, пока есть свежие овощи, этим нужно пользоваться.

В Испании этот салат называют Pipirrana. И часто дополняют оливками, тунцом, или даже запеченной курицей. А если нарезать все ингредиенты очень мелко, то можно подавать его с брускеттами.

Рецепт салата был опубликован на сайте Olive Tomato.

Андалузский овощной салат

Ингредиенты:

4 помидора;

2 огурца;

1 красный сладкий перец;

1 зеленый сладкий перец;

1 луковица;

2 зубчика чеснока;

4 столовые ложки оливкового масла;

2 столовые ложки уксуса (винного или яблочного);

соль и черный молотый перец по вкусу;

зелень петрушки или базилика для украшения.

Помидоры и огурцы вымойте и нарежьте кубиками. Перцы очистите от семян и нарежьте тонкими полосками. Лук нарежьте полукольцами. Чеснок измельчите или пропустите через пресс.

В миске, или чашке смешайте оливковое масло, уксус, соль и перец. Добавьте чеснок и хорошо перемешайте.

Добавьте в салатник все нарезанные овощи, полейте заправкой и аккуратно перемешайте, чтобы они покрылись соусом.

Посыпьте салат зеленью и сразу подавайте.

Также вы можете приготовить испанский оливье. Это популярное блюдо в местных кафе и ресторанах.