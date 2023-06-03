Идеальный гарнир для отдыха на природе – рецепт запеченного картофеля

Спланировали отдых с родными или друзьями с шашлыками и мангалом, но не знаете, как правильно приготовить на картошку? У нас есть проверенный рецепт.

Без картофеля не обходится ни одно застолье: дома его можно отварить или запечь в духовке, а на природе – приготовить на мангале.

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Картошку можно выложить на решетку, нанизать на шампуры или запечь в фольге. 24 канал подготовил рецепт, который подойдет на решетке или на шампурах.

Рецепт картофеля на мангале

Время: 30 – 40 минут

Ингредиенты:

– картофель;

– масло;

– чеснок;

– сухие специи к картофелю.

Приготовление:

Тщательно моем картофель, разрезаем грубыми кусками. Переводим в пакет или глубокую миску.

Добавляем выжатый чеснок, растительное масло, специи и соль. Тщательно все перемешиваем и оставляем на 5-10 минут.

Нанизываем картофель на шампуры или выкладываем на сетку. Обжариваем на мангале до готовности.

Приятного аппетита!

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