Рецепты Идеальный гарнир для отдыха на природе – рецепт запеченного картофеля По Admin - 3 июня, 2023 0 21 Facebook Twitter Pinterest WhatsApp Спланировали отдых с родными или друзьями с шашлыками и мангалом, но не знаете, как правильно приготовить на картошку? У нас есть проверенный рецепт. Без картофеля не обходится ни одно застолье: дома его можно отварить или запечь в духовке, а на природе – приготовить на мангале. Читайте также Сезон отдыха на природе: как приготовить шашлык из курицы на любой вкус Картошку можно выложить на решетку, нанизать на шампуры или запечь в фольге. 24 канал подготовил рецепт, который подойдет на решетке или на шампурах. Рецепт картофеля на мангале Время: 30 – 40 минут Ингредиенты: – картофель; – масло; – чеснок; – сухие специи к картофелю. Приготовление: Тщательно моем картофель, разрезаем грубыми кусками. Переводим в пакет или глубокую миску. Добавляем выжатый чеснок, растительное масло, специи и соль. Тщательно все перемешиваем и оставляем на 5-10 минут. Нанизываем картофель на шампуры или выкладываем на сетку. Обжариваем на мангале до готовности. Приятного аппетита! Понравился рецепт? Попробуйте также приготовить шашлык в маринаде из минералки по нашему. рецептом. Пальчики оближете! На Перекоп.инфо можно прочитать про:Лучший маринад к шашлыку из свинины – рецепт из кивиЗакуска из пекинской капусты, покорившая мирБлюдо, покорившее мир – готовим курицу карри на кокосовом молокеЧесночно сырный багет – простое блюдо из доступных ингредиентовЛегко и быстро: три рецепта рулетов из баклажанов на каждый день