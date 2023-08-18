Идеальный холодный суп. Как приготовить гаспачо

Украсьте блюдо несколькими каплями оливкового масла Идеального холодного супа не существует? А как же гаспачо! Делюсь рецептом замечательного испанского супа в жаркие дни. Отрежьте толстый ломтик качественного ремесленного хлеба. Нарежьте корочку кубиками и сделайте из них гренки (просто подсушите минут 10 в духовке). Отложите в сторону.

Из мягкой части ломтика сделайте хлебное пюре: разомните его руками, добавьте немного уксуса и воды и пальцами разомните еще раз до состояния кашицы.

Подготовьте овощи: из болгарского перца выньте середину, из томатов — плодоножку, почистите огурцы и красный лук. Раздавите пару зубчиков чеснока. Большую часть овощей нарежьте крупными кусочками и добавьте в блендер вместе с чесноком. То, что осталось, нарежьте одинаковыми маленькими кубиками: мы потом украсим ими готовое блюдо.

Приправьте овощи в блендере солью и перцем, добавьте оливковое масло. Взбейте все во вкусную овощную смесь. Попробуйте на вкус. По желанию добавьте еще соль или перец.

На дно глубокой тарелки выложите хлебное пюре. На него осторожно вылейте гаспачо из блендера, а сверху выкладывайте гренки, мелко нарезанные томаты, лук, перец, огурцы. Украсьте блюдо несколькими каплями оливкового масла. Приятного аппетита!