Идеальный хруст гарантирован: малосольные огурцы без лишних трудностей

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Обожаете похрустеть огурчиками и хотите сохранить их в течение целого года? Предлагаем приготовить малосольные огурчики на зиму, чтобы не отказывать себе в удовольствии.

ВКУСНЫЕ РЕЦЕПТЫ

Малосольные огурцы – идеальная закуска, которую любят все летом или зимой. Хрустящие, слегка острые огурцы отлично сочетаются практически с любым гарниром: картофелем, кашами или макаронами.

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Вариантов приготовления малосольных огурцов сотни и каждый из них по-своему оригинален. Эти огурцы будут готовы уже через сутки.

Рецепт малосольных огурцов

  • Время: 1 сутки
  • Порции: 2 – 4

Ингредиенты:
– 2 килограмма свежих огурцов;
– 1 литр воды;
– 1 столовая ложка соли;
– листья смородины;
– виноградные листья;
– листья хрена;
– укроп;
– 1 головка чеснока;
– 1 чайная ложка черного перца горошком.

Приготовление:

  • Для приготовления маринада наливаем в кастрюлю воду, добавляем соль и доводим воду до кипения. Когда вода закипит и соль полностью растворится, выключаем плиту и даем маринаду время охладиться до теплого состояния.

Пропорции указаны на один литр маринада, поэтому количество маринада у вас будет зависеть от количества огурцов.

  • На дно посуды для засолки огурцов положите листья хрена, несколько веточек укропа, листьев винограда и листьев смородины. Моем огурцы, отрезаем у каждого огурца хвостики и выкладываем их сверху на листья.
  • Добавляем очищенный и нарезанный ломтиками чеснок, перец горошком, несколько зонтов укропа.
  • Поверх зонтов укропа выкладываем оставшиеся огурцы. Сверху выкладываем несколько листьев винограда.
  • Заливаем огурцы маринадом. После того как вы выключите плиту, маринад должен остывать не менее 5 минут.
  • Прижимаем огурцы тарелкой, чтобы они не всплывали. Если вы используете не ведерко, а банку, просто пропустите этот этап приготовления.
  • Закрываем посуду с огурцами крышкой. После того как маринад остынет, посуду с огурцами убираем в холодильник. Огурцы можно будет дегустировать уже на следующий день.

Приятного аппетита!

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