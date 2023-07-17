Идеальный хруст гарантирован: малосольные огурцы без лишних трудностей

Обожаете похрустеть огурчиками и хотите сохранить их в течение целого года? Предлагаем приготовить малосольные огурчики на зиму, чтобы не отказывать себе в удовольствии.

ВКУСНЫЕ РЕЦЕПТЫ

Малосольные огурцы – идеальная закуска, которую любят все летом или зимой. Хрустящие, слегка острые огурцы отлично сочетаются практически с любым гарниром: картофелем, кашами или макаронами.

Читайте также Праздник даже в будний день: 3 небанальных рецепта из куриных колбасок

Вариантов приготовления малосольных огурцов сотни и каждый из них по-своему оригинален. Эти огурцы будут готовы уже через сутки.

Рецепт малосольных огурцов

Время: 1 сутки

1 сутки Порции: 2 – 4

Ингредиенты:

– 2 килограмма свежих огурцов;

– 1 литр воды;

– 1 столовая ложка соли;

– листья смородины;

– виноградные листья;

– листья хрена;

– укроп;

– 1 головка чеснока;

– 1 чайная ложка черного перца горошком.

Приготовление:

Для приготовления маринада наливаем в кастрюлю воду, добавляем соль и доводим воду до кипения. Когда вода закипит и соль полностью растворится, выключаем плиту и даем маринаду время охладиться до теплого состояния.

Пропорции указаны на один литр маринада, поэтому количество маринада у вас будет зависеть от количества огурцов.

На дно посуды для засолки огурцов положите листья хрена, несколько веточек укропа, листьев винограда и листьев смородины. Моем огурцы, отрезаем у каждого огурца хвостики и выкладываем их сверху на листья.

Добавляем очищенный и нарезанный ломтиками чеснок, перец горошком, несколько зонтов укропа.

Поверх зонтов укропа выкладываем оставшиеся огурцы. Сверху выкладываем несколько листьев винограда.

Заливаем огурцы маринадом. После того как вы выключите плиту, маринад должен остывать не менее 5 минут.

Прижимаем огурцы тарелкой, чтобы они не всплывали. Если вы используете не ведерко, а банку, просто пропустите этот этап приготовления.

Закрываем посуду с огурцами крышкой. После того как маринад остынет, посуду с огурцами убираем в холодильник. Огурцы можно будет дегустировать уже на следующий день.

Приятного аппетита!

Понравился рецепт? Попытайтесь также приготовить овощную запеканку из кабачков в духовке.