Рецепты Идеальный завтрак для всей семьи – рецепт панкейков на молоке По Admin - 28 июля, 2023 0 43 Facebook Twitter Pinterest WhatsApp Эти американские вкусности покорили почти весь мир. Хотя на вкус они напоминают хорошо нам известные блины, но более пухлые и другие по форме. ВКУСНЫЕ РЕЦЕПТЫ Панкейки – традиционное блюдо американской кухни, которое может приготовить каждый. Их можно подавать со свежими ягодами, фруктами или просто полить кленовым сиропом или домашним вареньем. Читайте также Вкусно вместе с «Бащинским»: готовим летние салаты для идеального обеда или ужина Традиционно их готовят на молоке, но есть и без него варианты: на воде или кефире. Обязательно попытайтесь приготовить их к завтраку для всей семьи. Рецепт панкейков на молоке Время: 30 минут Порции: 2 Ингредиенты: – 135 граммов муки; – 2 столовые ложки сахарной пудры; – 1 чайная ложка разрыхлителя; – щепотка соли; – 130 миллилитров молока; – 1 большое яйцо; – 2 столовые ложки растопленного сливочного масла. Приготовление: Предварительно просеиваем муку через мелкое сито, чтобы не было комочков. Смешиваем с солью и разрыхлителем. В отдельной миске смешиваем теплое молоко, яйцо и растопленное сливочное масло. Добавляем молочную смесь в муку и с помощью вилки смешиваем все ингредиенты. Разогреваем антипригарную сковороду на среднем огне и добавляем 1 ложку сливочного масла. Осторожно выливаем немного теста и жарим панкейки. Как только пузырьки начнут появляться на них, его можно переворачивать. Готовьте, пока обе стороны не станут золотисто-коричневыми. Приятного аппетита! Понравился рецепт? Попробуйте также приготовить настоящий французский открытый пирог из украинских продуктов. На Перекоп.инфо можно прочитать про:15 минут и готово: подаем рыхлые панкейки на завтракВкус удивит с первой ложки: борщ с вишнями по рецепту предковДавний гуцульский рецепт – готовим коломыйские кныдли из картофеляТосты в Великобритании, а сырники в Украине: рецепт любимого блюда Бориса ДжонсонаДесерт с нектаринами в бокале – смотрится роскошно, съедается быстро