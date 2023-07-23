Идеи для пикника: рецепт овощей на гриле (видео)

Чесночная подливка придаст овощам особенный вкус.
Лето продолжается, а с ним вместе – отдых на открытом воздухе. Какой же пикник без гриля? Сегодня предлагаем рецепт овощей на гриле от известного одесского кулинара Валерия Пономаря. Приготовленные по его методу овощи получаются вкусные, сочные и станут отличным дополнением к меню выходного дня.
Овощи на гриле
Ингредиенты:
- кабачок – 1 шт;
- баклажан – 1 шт;
- перец болгарский – 2 шт;
- шампиньоны – 300 гр;
- острый перец – 2 шт;
- помидоры – 5 шт.
Для заправки:
- соевый соус – 4 ст. л;
- вустерский соус – 1 ст. л;
- оливковое масло – 4 ст. л;
- сок лимона или лайма – 1 ст. л;
- соль 1/2 – ч. л;
- черный перец – 1/3 ч. л.
Для гремолаты (чесночная подливка для овощей):
- петрушка – 1 ст. л;
- чеснок – 2 зуб;
- оливковое масло – 3 ст. л;
- сок лимона – 1/2 ст. л.
Способ приготовления:
Баклажаны предварительно вымочить в холодной воде с солью. Петрушку мелко порубить.
Все овощи помыть, нарезать примерно одного размера, сложить в глубокую посуду, добавить все ингредиенты для заправки, все хорошо перемешать и оставить на 10 минут.
Промариновавшиеся овощи выложить на решетку, готовить от 10 до 15 минут. Помидоры и перец снять раньше, чтобы они не перепеклись, и не получилась каша.
Для чесночной заправки нарезанную петрушку перетереть с чесноком и лимонным соком до появления аромата, а затем добавить оливковое масло, все перемешать и подавать с готовыми овощами.
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