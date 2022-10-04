Идеи подарков мужу на кожаную свадьбу

Кожаная свадьба – это трехлетняя годовщина брака. Она символизирует крепкую, прочную и гибкую, как кожа, связь между супругами. Разберем подробнее, какие подарки дарят на кожаную свадьбу.
Идеи подарков
Существует много идей подарков на кожаную свадьбу, рассмотрим самые популярные варианты:
- Фотоальбом в кожаной обложке. Что может быть лучше, чем сохранить воспоминания о приятном времени на долгое время? Благодаря фотоальбому из надежного материала, они будут храниться в целостности и сохранности.
- Ремень из натуральной кожи. Это незаменимая вещь в любом гардеробе. При ношении строгого костюма без него не обойтись. Чтобы сделать подарок памятным, напоминающим о важной дате, можно заказать гравировку на пряжке.
- Ключница. Это компактный аксессуар, с помощью которого удается хранить ключи (от квартиры, машины, сейфа) надежно закрепленными во внутренней части. На сайте большой выбор кожаных ключиц, каждый найдет аксессуар для себя.
- Обложка на документы. Чтобы документы не потрепались, сохранили первоначальный вид, потребуется надежная обложка. Ее выпускают в разных размерах, цветах.
- Портмоне, кошелек. На годовщину свадьбы такой кожаный подарок пользуется особым спросом. Он подойдет мужчинам любых возрастов.
- Кожаный ежедневник. Самый простой способ ничего не забыть – завести блокнот и записывать в него важную информацию, мероприятия и цели.
- Кожаная куртка. Осенью и весной эта вещь отлично дополнит гардероб. В магазинах большой выбор курток в разных стилях, оттенках и размерах.
- Часы с ремешком из кожи. Часы – самый популярный мужской аксессуар и беспроигрышная идея подарка на любой праздник. Благодаря надежному материалу, ремешок не протрется со временем, прослужит много лет.
- Чехол на руль. Водители уделяют большое внимание составляющим своего транспортного средства. Руль не исключение. Чехлы из кожи приятны наощупь, кроме того, они не портятся из-за регулярной эксплуатации.
- Чехол для ноутбука. Чтобы удобно хранить и перевозить ноутбук, ему требуется надежный чехол.
- Термос в кожаном чехле. Особенно пригодится для тех, кто катается на горнолыжных курортах, ездит на рыбалку или охоту.
- Перчатки. Они износостойкие, практичные, отличаются влагонепроницаемостью. Кроме того, перчатки хорошо сохраняют тепло: любимый мужчина не замерзнет даже в сильные морозы.
- Портсигар. Для курящих мужчин это очень полезный и приятный подарок. Для каждой сигареты в нем есть отдельная ячейка. Пользоваться портсигаром удобно.
Заключение
Надеемся, что вы смогли найти стоящий подарок мужу на кожаную годовщину. Желаем хорошо отметить ее и все последующие знаменательные даты.