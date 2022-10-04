Идеи подарков мужу на кожаную свадьбу

Кожаная свадьба – это трехлетняя годовщина брака. Она символизирует крепкую, прочную и гибкую, как кожа, связь между супругами. Разберем подробнее, какие подарки дарят на кожаную свадьбу.

Идеи подарков

Существует много идей подарков на кожаную свадьбу, рассмотрим самые популярные варианты:

Фотоальбом в кожаной обложке. Что может быть лучше, чем сохранить воспоминания о приятном времени на долгое время? Благодаря фотоальбому из надежного материала, они будут храниться в целостности и сохранности. Ремень из натуральной кожи. Это незаменимая вещь в любом гардеробе. При ношении строгого костюма без него не обойтись. Чтобы сделать подарок памятным, напоминающим о важной дате, можно заказать гравировку на пряжке. Ключница. Это компактный аксессуар, с помощью которого удается хранить ключи (от квартиры, машины, сейфа) надежно закрепленными во внутренней части. На сайте большой выбор кожаных ключиц, каждый найдет аксессуар для себя. Обложка на документы. Чтобы документы не потрепались, сохранили первоначальный вид, потребуется надежная обложка. Ее выпускают в разных размерах, цветах. Портмоне, кошелек. На годовщину свадьбы такой кожаный подарок пользуется особым спросом. Он подойдет мужчинам любых возрастов. Кожаный ежедневник. Самый простой способ ничего не забыть – завести блокнот и записывать в него важную информацию, мероприятия и цели. Кожаная куртка. Осенью и весной эта вещь отлично дополнит гардероб. В магазинах большой выбор курток в разных стилях, оттенках и размерах. Часы с ремешком из кожи. Часы – самый популярный мужской аксессуар и беспроигрышная идея подарка на любой праздник. Благодаря надежному материалу, ремешок не протрется со временем, прослужит много лет. Чехол на руль. Водители уделяют большое внимание составляющим своего транспортного средства. Руль не исключение. Чехлы из кожи приятны наощупь, кроме того, они не портятся из-за регулярной эксплуатации. Чехол для ноутбука. Чтобы удобно хранить и перевозить ноутбук, ему требуется надежный чехол. Термос в кожаном чехле. Особенно пригодится для тех, кто катается на горнолыжных курортах, ездит на рыбалку или охоту. Перчатки. Они износостойкие, практичные, отличаются влагонепроницаемостью. Кроме того, перчатки хорошо сохраняют тепло: любимый мужчина не замерзнет даже в сильные морозы. Портсигар. Для курящих мужчин это очень полезный и приятный подарок. Для каждой сигареты в нем есть отдельная ячейка. Пользоваться портсигаром удобно.

Заключение

Надеемся, что вы смогли найти стоящий подарок мужу на кожаную годовщину. Желаем хорошо отметить ее и все последующие знаменательные даты.