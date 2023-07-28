Идея для ужина: рецепт сочных куриных котлет с сыром и маслом (видео)

В эти котлеты не нужно добавлять картофель, хлеб и молоко.

Если все еще думаете, что приготовить на ужин для всей семьи, чтобы было и вкусно, и сытно, рекомендуем воспользоваться рецептом кулинарного блогера Юлии Симончук и порадовать себя и родных сочными куриными котлетами с маслом и сыром. Блюдо получается невероятно аппетитным, а гарниром к нему может быть все что угодно: от картофельного пюре до макарон и гречки.

Куриные котлеты с маслом и сыром

Ингредиенты:

куриное филе – 600 гр;

сыр твердый – 100 гр;

масло – 50 гр;

лук – 1 шт;

чеснок — 1 зубчик;

панировочные сухари – 1 ст. л;

соль, перец – по вкусу.

Способ приготовления:

В блендере или через мясорубку измельчить чеснок, лук, куриное филе, порезанное кусочками. В полученную массу добавить сливочное масло комнатной температуры, посолить, поперчить. В фарш добавить натертый на мелкой терке сыр и перемешать. В конце всыпать панировочные сухари, снова все перемешать, сформировать котлеты и пожарить на сковороде с обеих сторон, чтобы они подрумянились.

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