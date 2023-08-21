Идея для завтрака: как приготовить овсянку с грушей

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Перед подачей овсянку необходимо полить йогуртом и сбрызнуть медом.

Чтобы вы долго не ломали голову, что вкусного, полезного и сезонного приготовить на завтрак, рекомендуем воспользоваться рецептом из блога «Рецепты каждый день» и порадовать себя и своих близких овсяной кашей на молоке со свежими грушами. Благо, эти фрукты сейчас в изобилии. Такой завтрак даст заряд энергии и обеспечит хорошее начало дня.

Овсянка с грушей

Ингредиенты:

  • овсяные хлопья — 200 гр;
  • молоко — 1,2 литра;
  • груша — 2 шт;
  • сливочное масло — 20 гр;
  • сахар — 30 гр;
  • мед — для подачи;
  • натуральный йогурт — для подачи;
  • соль — щепотка.

Способ приготовления:

Хлопья высыпать в кастрюлю, туда же влить молоко и посолить, довести все до кипения и, убавив огонь, варить пять-семь минут, постоянно помешивая.

Груши очистить, разрезать на четыре части, удалить сердцевину и нарезать небольшими кубиками. После этого их необходимо обжарить на сковородке со сливочным маслом на сильном огне в течение двух минут. Затем огонь убавить, добавить сахар и готовить еще пару минут.

Готовую овсянку разложить по тарелкам, сверху положить груши, добавить натуральный йогурт и сбрызнуть медом.

Ранее Фокус писал, как приготовить сезонный пирог из кабачков.

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